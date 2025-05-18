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Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня
16:47 • 7636 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

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Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

Киев • УНН

 • 6000 просмотра

США представили в Стамбуле мирный план из 22 пунктов, первый из которых – прекращение огня, сообщил спецпредставитель Трампа.

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

США в Стамбуле представили сильный мирный план. Первый пункт плана - всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети Х, передает УНН.

В Стамбуле госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы представили "сильный мирный план". По результатам лондонских встреч мы (США) разработали комплексный план из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт – это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства сейчас 

- написал Келлог.

рф в Стамбуле выдвинула нереалистичные условия для прекращения огня: Зеленский на встрече с Венсом и Рубио18.05.25, 18:16 • 1876 просмотров

Напомним

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности. 

Антонина Туманова

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