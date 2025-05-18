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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
16:47 • 7732 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

Київ • УНН

 • 7470 перегляди

США представили у Стамбулі мирний план із 22 пунктів, перший з яких – припинення вогню, повідомив спецпредставник Трампа.

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

США у Стамбулі представили сильний мирний план. Перший пункт плану - всеохопне припинення вогню, яке зупинить убивства. Про це повідомив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в соцмережі Х, передає УНН.

У Стамбулі держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили "сильний мирний план". За результатами лондонських зустрічей ми (США) розробили комплексний план із 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт – це всеохопне припинення вогню, яке зупинить убивства зараз 

- написав Келлог.

рф у Стамбулі висунула нереалістичні умови для припинення вогню: Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо18.05.25, 18:16 • 1972 перегляди

Нагадаємо

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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