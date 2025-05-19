Макрон и Мелони поссорились из-за Украины, Мерц пытается уладить спор - FT

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается смягчить ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджии Мелони из группы европейских лидеров, сотрудничающих с Белым домом по Украине. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что напряженность вспыхнула в пятницу, когда президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" после того, как она не приняла участия во встрече группы европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и совместном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Издание указывает, что Мелони ездила в Албанию на саммит Европейского политического сообщества, в котором приняли участие 40 европейских лидеров, включая Зеленского. Но она не присоединилась к Мерцу, Макрону, британскому премьеру Киру Стармерату и польскому президенту Дональду Туску на секционной встрече, где они обсуждали результаты российско-украинских мирных переговоров, состоявшихся в тот день в Стамбуле.

Премьер-министр Италии, которая была решительной сторонницей Киева, а также имеет прочные личные отношения с Трампом, сказала итальянским журналистам, что ее не включили в список из-за ее отказа отправить войска в Украину в рамках предложенной "коалиции желающих" для обеспечения безопасности после любого мирного соглашения - говорится в статье.

"Мы очень разочарованы" - Канцлер Германии Мерц о переговорах в Стамбуле

В свою очередь Макрон заявил, что развертывание войск не обсуждалось ни в Тиране, ни в Киеве в минувшие выходные, куда он ездил со Стармером, Мерцем и Туском - и без Мелони.

Дискуссия идет о прекращении огня - давайте избегать распространения ложной информации. Этого уже достаточно из россии - сказал президент Франции.

Авторы отмечают, что Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV и попытался смягчить напряженность, заявив, что оба лидера согласны с тем, что Италия "должна играть свою роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.

"Отсутствие Мелони в европейском квартете и открытая критика со стороны Макрона вызвала в Италии волну возмущения, критики обвинили ее в том, что она отстранила свою страну от принятия важных решений", - пишет издание.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о продолжении давления на россию из-за ее агрессии в Украине. Он также призвал Италию к более активному участию в европейских усилиях.

Ранее стало известно, что европейские страны не планируют отправлять миротворцев в Украину, сосредотачиваясь на переговорах о прекращении огня с россией.

Украине необходимы гарантии безопасности и безусловное прекращение огня - Мелони