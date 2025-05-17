"Мы очень разочарованы" - Канцлер Германии Мерц о переговорах в Стамбуле

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "очень разочарован" из-за потерянной россией возможности начать переговоры о прекращении огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Мерца в соцсети Х (Twitter).

Мы согласны, что у россии была бы хорошая возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительным соглашением о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло - написал Канцлер Германии.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры Украины и россии, во время которых российская делегация выдвинула новые, неприемлемые требования. В частности, российская делегация угрожала захватить Харьковскую и Сумскую области.

После мирных переговоров между россией и Украиной президент Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что во время разговора было указано на важность санкций, если россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня и убийств.

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