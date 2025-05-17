"Ми дуже розчаровані"- Канцлер Німеччини Мерц про переговори у Стамбулі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "дуже розчарований" через втрачену росією можливість почати переговори про припинення вогню. Про це інформує УНН із посиланням на допис Мерца у соцмережі Х (Twitter).

Ми погоджуємося, що росія мала б гарну можливість провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою угодою про припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося - написав Канцлер Німеччини.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі пройшли переговори України та росії, під час яких російська делегація висунула нові, неприйнятні вимоги. Зокрема, російська делегація погрожувала захопити Харківську та Сумську області.

Після мирних переговорів між росією та Україною президент Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели перемовини із президентом США Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що під час розмови було вказано на важливість санкцій, якщо росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню та вбивств.

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