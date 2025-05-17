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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 85442 перегляди

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"Ми дуже розчаровані"- Канцлер Німеччини Мерц про переговори у Стамбулі

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про розчарування через втрачену росією можливість розпочати переговори про припинення вогню. Під час перемовин рф висунула неприйнятні вимоги та погрожувала захопити нові області.

"Ми дуже розчаровані"- Канцлер Німеччини Мерц про переговори у Стамбулі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "дуже розчарований" через втрачену росією можливість почати переговори про припинення вогню. Про це інформує УНН із посиланням на допис Мерца у соцмережі Х (Twitter).

Ми погоджуємося, що росія мала б гарну можливість провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою угодою про припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося

- написав Канцлер Німеччини.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі пройшли переговори України та росії, під час яких російська делегація висунула нові, неприйнятні вимоги. Зокрема, російська делегація погрожувала захопити Харківську та Сумську області.

Після мирних переговорів між росією та Україною президент Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели перемовини із президентом США Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що під час розмови було вказано на важливість санкцій, якщо росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню та вбивств.  

"Ми не здамося": Мерц запевнив у підтримці України до кінця війни з росією16.05.25, 17:07 • 2090 переглядiв

Віта Зеленецька

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