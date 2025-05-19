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Макрон і Мелоні посварилися через Україну, Мерц намагається залагодити суперечку - FT

Київ • УНН

 • 5206 перегляди

Канцлер Німеччини намагається примирити Італію та Францію через виключення Мелоні із зустрічі щодо України. Макрон звинуватив її у поширенні неправдивої інформації.

Макрон і Мелоні посварилися через Україну, Мерц намагається залагодити суперечку - FT

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається пом'якшити запеклу дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через виключення прем'єр-міністрерки Італії Джорджії Мелоні з групи європейських лідерів, які співпрацюють з Білим домом щодо України. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що напруженість спалахнула в п’ятницю, коли президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Мелоні в поширенні "неправдивої інформації" після того, як вона не взяла участі у зустрічі групи європейських лідерів з президентом України Володимиром Зеленським і спільній телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Видання вказує, що Мелоні їздила до Албанії на саміт Європейського політичного співтовариства, в якому взяли участь 40 європейських лідерів, включаючи Зеленського. Але вона не приєдналася до Мерца, Макрона, британського прем'єра Кіра Стармерата польського президента Дональда Туска на секційній зустрічі, де вони обговорювали результати російсько-українських мирних переговорів, які відбулися того дня в Стамбулі. 

Прем’єр-міністерка Італії, яка була рішучою прихильницею Києва, а також має міцні особисті стосунки з Трампом, сказала італійським журналістам, що її не включили до списку через її відмову відправити війська в Україну в рамках запропонованої "коаліції охочих" для забезпечення безпеки після будь-якої мирної угоди

- йдеться у статті.

"Ми дуже розчаровані"- Канцлер Німеччини Мерц про переговори у Стамбулі17.05.25, 01:05 • 5513 переглядiв

У свою чергу Макрон заявив, що розгортання військ не обговорювалося ні в Тирані, ні в Києві минулих вихідних, куди він їздив зі Стармером, Мерцем і Туском - і без Мелоні.

Дискусія йде про припинення вогню - давайте уникати поширення неправдивої інформації. Цього вже достатньо з росії

- сказав президент Франції.

Автори зазначають, що Мерц зустрівся з Мелоні напередодні недільної інавгураційної меси Папи Лева XIV і спробував пом'якшити напруженість, заявивши, що обидва лідери згодні з тим, що Італія "повинна відігравати свою роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.

"Відсутність Мелоні в європейському квартеті і відкрита критика з боку Макрона викликала в Італії хвилю обурення, критики звинуватили її в тому, що вона відсторонила свою країну від прийняття важливих рішень", - пише видання.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про продовження тиску на росію через її агресію в Україні. Він також закликав Італію до активнішої участі в європейських зусиллях.

Раніше стало відомо, що європейські країни не планують відправляти миротворців в Україну, зосереджуючись на переговорах щодо припинення вогню з росією.

Україні необхідні гарантії безпеки та безумовне припинення вогню - Мелоні16.05.25, 19:48 • 3420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
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Джорджа Мелоні
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Фрідріх Мерц
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