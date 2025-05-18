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Мерц обіцяє посилити тиск на москву: канцлер ФРН у Римі зазначив, що переговори рф і України "не виправдали" очікувань

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про продовження тиску на росію через її агресію в Україні. Він також закликав Італію до активнішої участі в європейських зусиллях.

Мерц обіцяє посилити тиск на москву: канцлер ФРН у Римі зазначив, що переговори рф і України "не виправдали" очікувань

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступаючи в Римі разом із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, також висловився за активнішу участь Італії в європейських зусиллях із припинення війни росії в Україні

Передає УНН із посиланням на Еuronews та Spiegel.

Деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив росію за продовження атак на Україну "з незмінною жорстокістю", додавши, що російсько-українські переговори про перемир'я також "не виправдали" очікувань. Виступаючи разом із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні в Римі, Мерц пообіцяв продовжувати посилювати тиск на москву.

Контекст

У суботу Мелоні і Мерц зустрілися в офіційній резиденції прем'єр-міністра Італії, Палаццо Кіджі в Римі, для обговорення, яке тривало понад годину. Канцлер ФРН наразі перебуває з інавгураційними візитами до Європи. Мерц оголосив, що незабаром вилетить до Вашингтона на зустріч із Трампом. Але, точна дата поки що невідома.

Залучення Італії до підтримки України

Канцлер Мерц також висловився за більш активне залучення Італії до європейських зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні. Після зустрічі з Джорджією Мелоні він сказав: "Ми погодилися, що Італія повинна відігравати тут певну роль". Що саме це означатиме, канцлер не сказав під час свого першого візиту до Італії.

Довідка

Уряд Німеччини нещодавно висунув ультиматум москві: якщо до вечора понеділка не буде досягнуто припинення вогню, будуть "введені в дію" санкції, заявив представник уряду Корнеліус. У кремлі відреагували: "Мова ультиматумів неприйнятна для Росії, вона недоречна"

Нагадаємо

Європейські країни не планують відправляти миротворців в Україну, зосереджуючись на переговорах щодо припинення вогню з росією. Формат мирних переговорів та гарантії безпеки для України є пріоритетом. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського на саміті в Албанії.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з Володимиром Зеленським в Римі та підтвердив підтримку України. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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