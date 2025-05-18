Мерц обещает усилить давление на москву: канцлер ФРГ в Риме отметил, что переговоры рф и Украины "не оправдали" ожиданий

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в Риме вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, также высказался за более активное участие Италии в европейских усилиях по прекращению войны россии в Украине

Передает УНН со ссылкой на Euronews и Spiegel.

Детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил россию за продолжение атак на Украину "с неизменной жестокостью", добавив, что российско-украинские переговоры о перемирии также "не оправдали" ожиданий. Выступая вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, Мерц пообещал продолжать усиливать давление на москву.

Контекст

В субботу Мелони и Мерц встретились в официальной резиденции премьер-министра Италии, Палаццо Киджи в Риме, для обсуждения, которое длилось более часа. Канцлер ФРГ сейчас находится с инаугурационными визитами в Европу. Мерц объявил, что вскоре вылетит в Вашингтон на встречу с Трампом. Но, точная дата пока что неизвестна.

Привлечение Италии к поддержке Украины

Канцлер Мерц также высказался за более активное привлечение Италии к европейским усилиям, направленным на прекращение войны в Украине. После встречи с Джорджией Мелони он сказал: "Мы согласились, что Италия должна играть здесь определенную роль". Что именно это будет означать, канцлер не сказал во время своего первого визита в Италию.

Справка

Правительство Германии недавно выдвинуло ультиматум москве: если до вечера понедельника не будет достигнуто прекращение огня, будут "введены в действие" санкции, заявил представитель правительства Корнелиус. В кремле отреагировали: "Язык ультиматумов неприемлем для России, он неуместен"

Напомним

Европейские страны не планируют отправлять миротворцев в Украину, сосредотачиваясь на переговорах о прекращении огня с россией. Формат мирных переговоров и гарантии безопасности для Украины являются приоритетом. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании.

Премьер-министр Канады Марк Карни встретился с Владимиром Зеленским в Риме и подтвердил поддержку Украины.