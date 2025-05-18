Поки не буде свободи, миру та безпеки - Марк Карні про підтримку Канади для України

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні в суботу провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Римі, за підсумками якої підтвердив незмінну підтримку України з боку Канади. Про це інфомує УНН з посиланням на сторінку Марка Карні у соцмережі Х (Twitter).

Сьогодні я зустрівся з Володимиром Зеленським і підкреслив рішучу підтримку Канади для України — сьогодні, завтра і кожен день, поки не буде справжньої свободи, миру та безпеки для всіх українців - йдеться у дописі прем’єр-міністра Канади.

За його словами, Росія повинна погодитися на припинення вогню та мирні переговори.

"Нічого про Україну без України", - резюмував Марк Карні.

Нагадаємо

У суботу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі, куди приїхав з нагоди інавгурації нового Папи Римського. Ключовими темами обговорення стали мирні переговори з росією у Туреччині, питання посилення тиску на російську федерацію.

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