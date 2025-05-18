Поки не буде свободи, миру та безпеки - Марк Карні про підтримку Канади для України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з Володимиром Зеленським в Римі та підтвердив підтримку України. Він наголосив, що Росія має погодитися на мирні переговори.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні в суботу провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Римі, за підсумками якої підтвердив незмінну підтримку України з боку Канади. Про це інфомує УНН з посиланням на сторінку Марка Карні у соцмережі Х (Twitter).
Сьогодні я зустрівся з Володимиром Зеленським і підкреслив рішучу підтримку Канади для України — сьогодні, завтра і кожен день, поки не буде справжньої свободи, миру та безпеки для всіх українців
За його словами, Росія повинна погодитися на припинення вогню та мирні переговори.
"Нічого про Україну без України", - резюмував Марк Карні.
Нагадаємо
У суботу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі, куди приїхав з нагоди інавгурації нового Папи Римського. Ключовими темами обговорення стали мирні переговори з росією у Туреччині, питання посилення тиску на російську федерацію.
Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії дипломатичні кроки заради миру: подробиці17.05.25, 21:28 • 12937 переглядiв