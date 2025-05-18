Пока не будет свободы, мира и безопасности - Марк Карни о поддержке Канады для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, по итогам которой подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Канады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Марка Карни в соцсети Х (Twitter).

Сегодня я встретился с Владимиром Зеленским и подчеркнул решительную поддержку Канады для Украины — сегодня, завтра и каждый день, пока не будет настоящей свободы, мира и безопасности для всех украинцев - говорится в заметке премьер-министра Канады.

По его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня и мирные переговоры.

"Ничего об Украине без Украины", - резюмировал Марк Карни.

Напомним

В субботу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме, куда приехал по случаю инаугурации нового Папы Римского. Ключевыми темами обсуждения стали мирные переговоры с россией в Турции, вопрос усиления давления на российскую федерацию.

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