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Пока не будет свободы, мира и безопасности - Марк Карни о поддержке Канады для Украины

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни встретился с Владимиром Зеленским в Риме и подтвердил поддержку Украины. Он подчеркнул, что Россия должна согласиться на мирные переговоры.

Пока не будет свободы, мира и безопасности - Марк Карни о поддержке Канады для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, по итогам которой подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Канады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Марка Карни в соцсети Х (Twitter).

Сегодня я встретился с Владимиром Зеленским и подчеркнул решительную поддержку Канады для Украины — сегодня, завтра и каждый день, пока не будет настоящей свободы, мира и безопасности для всех украинцев

- говорится в заметке премьер-министра Канады.

По его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня и мирные переговоры.

"Ничего об Украине без Украины", - резюмировал Марк Карни.

Напомним

В субботу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме, куда приехал по случаю инаугурации нового Папы Римского. Ключевыми темами обсуждения стали мирные переговоры с россией в Турции, вопрос усиления давления на российскую федерацию. 

Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дипломатические шаги ради мира: подробности17.05.25, 21:28 • 12946 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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