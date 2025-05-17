Зеленський у Римі вперше зустрівся із прем'єром Канади: про що говорили

У суботу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі, куди приїхав з нагоди інавгурації нового Папи Римського. Ключовими темами обговорення стали мирні переговори з росією у Туреччині, питання посилення тиску на російську федерацію. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації наших зусиль. Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру - йдеться у дописі Президента України.

Володимир Зеленський також поінформував премʼєр-міністра про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів.

За словами українського лідера, на зустрічі йшлося про взаємодію країн у межах коаліції охочих, оборону і протидію агресії рф.

Обговорили взаємодію наших країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Радий, що наші зусилля в обороні, протидії російській агресії, економіці та загалом у міжнародних справах добре скоординовані - зазначив Володимир Зеленський.

У підсумку глава держави подякував за підтримку та допомогу Канаді та всьому канадському народові.

Нагадаємо

У Ватикані оголосили, що Папа Лев XIV офіційно займе Святий Престол 18 травня. На інавгураційній месі будуть присутні близько 250 тисяч паломників. Також повідомляється, що безпеку забезпечуватимуть понад 5 тисяч правоохоронців.

17 травня Ватикан підтвердив участь Президента України у церемонії інтронізації новообраного Папи Римського Лева в неділю, 18 травня. Очікується присутність багатьох світових лідерів та близько 250 тисяч паломників.