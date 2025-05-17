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Зеленский в Риме впервые встретился с премьером Канады: о чем говорили

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме. Обсудили взаимодействие стран в рамках коалиции желающих, оборону и противодействие агрессии РФ.

Зеленский в Риме впервые встретился с премьером Канады: о чем говорили

В субботу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме, куда приехал по случаю инаугурации нового Папы Римского. Ключевыми темами обсуждения стали мирные переговоры с россией в Турции, вопросы усиления давления на российскую федерацию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и важности дальнейшей координации наших усилий. Следующие санкции против России должны быть сильными и охватывать энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру

- говорится в сообщении Президента Украины.

Владимир Зеленский также проинформировал премьер-министра о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней.

По словам украинского лидера, на встрече речь шла о взаимодействии стран в рамках коалиции желающих, обороне и противодействии агрессии рф.

Обсудили взаимодействие наших стран в рамках коалиции желающих и что нужно, чтобы приблизить длительный мир. Рад, что наши усилия в обороне, противодействии российской агрессии, экономике и в целом в международных делах хорошо скоординированы 

- отметил Владимир Зеленский.

В итоге глава государства поблагодарил за поддержку и помощь Канаде и всему канадскому народу.

Напомним

 В Ватикане объявили, что Папа Лев XIV официально займет Святой Престол 18 мая. На инаугурационной мессе будут присутствовать около 250 тысяч паломников. Также сообщается, что безопасность будут обеспечивать более 5 тысяч правоохранителей.  

17 мая Ватикан подтвердил участие Президента Украины в церемонии интронизации новоизбранного Папы Римского Льва в воскресенье, 18 мая. Ожидается присутствие многих мировых лидеров и около 250 тысяч паломников.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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