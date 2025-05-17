Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дипломатические шаги ради мира: подробности

В субботу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Стороны обсудили вопросы безопасности, усиление международного давления на россию, а также участие швейцарских компаний в будущем восстановлении Украины. Об этом информирует Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили ключевые гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, в частности - необходимость полного и безусловного прекращения огня, усиление международного давления на Россию, гуманитарное разминирование территорий Украины, реализацию проектов по школьному питанию и обустройству укрытий в учебных заведениях.

Спасибо также за гуманитарную поддержку со стороны вашего правительства. Прежде всего за то, что действительно важно для нас – за укрытия для наших школ, для наших детей. Спасибо за эту помощь - подчеркнул Владимир Зеленский.

Особое внимание уделили участию швейцарских компаний в будущем восстановлении Украины. Зеленский также проинформировал о ходе переговоров в Стамбуле и подчеркнул важность координации между всеми партнерами, включая США

Напомним

В субботу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме, куда приехал по случаю инаугурации нового Папы Римского. Ключевыми темами обсуждения стали мирные переговоры с россией в Турции, вопросы усиления давления на российскую федерацию.

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