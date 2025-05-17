Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дипломатические шаги ради мира: подробности

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV
17 мая, 13:35 • 96237 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 12:09 • 64856 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 47709 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 57892 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 300426 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 248518 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 120297 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 118187 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 98688 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 121626 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+12°
1.7м/с
92%
743мм
Популярные новости

кремль выдвинул условие для встречи путина и Зеленского

17 мая, 10:09 • 33109 просмотра

Подконтрольный рф суд приговорил австралийца, воевавшего на стороне Украины: в правительстве Австралии отреагировали

17 мая, 10:41 • 28243 просмотра

Убил сосед по дому? В россии погиб разработчик ракет "искандер"

14:41 • 3922 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

15:00 • 49485 просмотра

В Германии пилот потерял сознание, Airbus A321 на 10 минут потерял управление

15:47 • 7336 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 96218 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 300412 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 248510 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 369372 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 357698 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Борис Писториус

Дональд Туск

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Германия

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

15:00 • 49493 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 64856 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 50037 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 54634 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 65538 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дипломатические шаги ради мира: подробности

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Президент Украины встретился с Президентом Швейцарии в Риме. Обсудили усиление давления на РФ, гуманитарную помощь и участие швейцарских компаний в восстановлении Украины.

Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дипломатические шаги ради мира: подробности

В субботу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Стороны обсудили вопросы безопасности, усиление международного давления на россию, а также участие швейцарских компаний в будущем восстановлении Украины. Об этом информирует Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили ключевые гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, в частности - необходимость полного и безусловного прекращения огня, усиление международного давления на Россию, гуманитарное разминирование территорий Украины, реализацию проектов по школьному питанию и обустройству укрытий в учебных заведениях.

Спасибо также за гуманитарную поддержку со стороны вашего правительства. Прежде всего за то, что действительно важно для нас – за укрытия для наших школ, для наших детей. Спасибо за эту помощь

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Особое внимание уделили участию швейцарских компаний в будущем восстановлении Украины. Зеленский также проинформировал о ходе переговоров в Стамбуле и подчеркнул важность координации между всеми партнерами, включая США

Напомним

В субботу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме, куда приехал по случаю инаугурации нового Папы Римского. Ключевыми темами обсуждения стали мирные переговоры с россией в Турции, вопросы усиления давления на российскую федерацию.

Интронизация Папы Льва XIV: Ватикан подтвердил участие Зеленского в церемонии17.05.25, 17:30 • 3506 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Марк Карни
Рим
Швейцария
Канада
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.23
Bitcoin
$102,991.80
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,467.01