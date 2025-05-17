Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії дипломатичні кроки заради миру: подробиці
Київ • УНН
Президент України зустрівся з Президенткою Швейцарії в Римі. Обговорили посилення тиску на РФ, гуманітарну допомогу та участь швейцарських компаній у відбудові України.
У суботу, 17 травня президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Сторони обговорили питання безпеки, посилення міжнародного тиску на росію, а також участь швейцарських компаній у майбутній відбудові України. Про це інформує Офіс Президента України, передає УНН.
Деталі
Сторони обговорили ключові гуманітарні та безпекові питання, зокрема - необхідність повного й безумовного припинення вогню, посилення міжнародного тиску на Росію, гуманітарне розмінування територій України, реалізацію проєктів зі шкільного харчування та облаштування укриттів у навчальних закладах.
Дякуємо також за гуманітарну підтримку з боку вашого уряду. Передусім за те, що справді важливо для нас, – за укриття для наших шкіл, для наших дітей. Дякуємо за цю допомогу
Окрему увагу приділили участі швейцарських компаній у майбутній відбудові України. Зеленський також поінформував про перебіг переговорів у Стамбулі та підкреслив важливість координації між усіма партнерами, включно зі США
Нагадаємо
У суботу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі, куди приїхав з нагоди інавгурації нового Папи Римського. Ключовими темами обговорення стали мирні переговори з росією у Туреччині, питання посилення тиску на російську федерацію.
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