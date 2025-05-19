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Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Киев • УНН

 • 2826 просмотра

Украинские ученые перевезли маточное поголовье крупного рогатого скота шароле из прифронтовой Харьковщины во Львовскую область. Это позволило сохранить ценный генофонд и продолжить селекционную работу.

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Ученые Национальной академии аграрных наук Украины сохранили уникальную мясную породу крупного рогатого скота – шароле, эвакуировав маточное поголовье из прифронтовой зоны Харьковщины на более безопасную территорию Львовщины. Благодаря своевременным действиям и надлежащему уходу удалось не только сохранить ценный генофонд, но и продолжить селекционную работу, которая продолжается еще с 60-х годов прошлого века, пишет УНН.

Детали

В 2024 году, после активизации боевых действий на Волчанском направлении, из опасной зоны Харьковщины было эвакуировано маточное поголовье крупного рогатого скота породы шароле из ГП "ДГ "Гонтаровка" Института животноводства НААН". Хозяйство было расположено вблизи линии фронта в Чугуевском районе.

Поголовье перевезли в безопасный регион – на базу ГП "ДГ "Радеховское" Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН", что на Львовщине. Именно здесь сейчас содержится ценное маточное стадо, селекция которого велась украинскими учеными с 60-х годов ХХ века. По ряду показателей эта порода значительно превышает европейские и канадские линии.

"Порода шароле отличается своими уникальными характеристиками – это крупные животные кремово-белой масти, средняя живая масса которых составляет примерно 750-800 кг. После прибытия в хозяйство животные имели несколько меньший вес, что было обусловлено сложными условиями войны. Однако после доставки и надлежащего ухода скот быстро адаптировался и хорошо откормился. В питании они неприхотливы: рацион состоит из силоса (около 25-30 кг в сутки), сена, соломы, жома и комбикорма (примерно 5 кг в сутки). Животные имеют хороший аппетит и хорошо усваивают корм, что способствует их быстрому росту и набору массы", – рассказала зоотехник ГП "ДГ "Радеховское" Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН" Екатерина Энгель.

По словам смотрительницы уникального поголовья, животные демонстрируют хорошую адаптацию и продуктивность. Молодняк этой породы быстро набирает вес: до 18 месяцев животные могут достигать 450-600 кг. Особое внимание уделяют увеличению количества приплода.

"Уже имеем первых новорожденных телят. В целом мясо этой породы считается очень качественным: оно нежное, нежирное, имеет приятный вкус и хорошо подходит для диетического питания. Убойный выход составляет в среднем около 60-65%, что является достаточно высоким показателем для мясных пород", – отметила Энгель.

Зоотехник указала, что сейчас животные находятся на открытом воздухе в летних лагерях и хорошо переносят низкие температуры. "В отличие от украинской черно-пестрой молочной породы, которая более требовательна, эти животные адаптированы к холоду и способны выдерживать морозы. По ее словам, сейчас хозяйство обеспечено кормами, а в будущем планируется продолжать разведение этой породы, ведь она имеет хорошие перспективы", – пояснила научная сотрудница.

В перспективе в ГП ДГ "Радеховское" планируют использовать породу шароле как для чистопородного разведения, так и для промышленного скрещивания для улучшения мясных качеств других пород крупного рогатого скота. С этой целью будет приобретен бык-производитель.

Сегодня единственной угрозой для дальнейшего развития животноводства соответствующих хозяйств стала инициатива Фонда государственного имущества Украины по изъятию у НААН 135 тыс. га земель. Ученые забили тревогу, ведь эти ресурсы важны для продолжения национальной селекционной работы и сохранения украинской линии мясного скота, в частности деятельности государственных предприятий опытных хозяйств НААН – "Гонтаровка" и "Радеховское".

В настоящее время комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, заслушав позиции Фонда госимущества и Нацакадемии аграрных наук, рекомендовал Кабинету министров воздержаться от изъятия земель сельскохозяйственного назначения из постоянного пользования научных учреждений и предприятий НААН. Комитет также призвал определить оптимальный объем землепользования, который обеспечит возможность эффективной реализации государственных программ в сферах селекции, семеноводства, микробиологии, садоводства, виноградарства и других стратегических направлениях аграрной науки. Как будет развиваться ситуация дальше – покажет время.

Напомним

Предприятия НААН обеспечивают работой тысячи людей в регионах. Они выполняют не только научную, но и важную социально-экономическую функцию, особенно в сельской местности. Такие учреждения гарантируют стабильную занятость, конкурентную оплату труда, платят налоги и способствуют развитию местной инфраструктуры. В случае полного или частичного отчуждения сельскохозяйственных земель эти предприятия могут потерять возможность вести полноценную деятельность. Это приведет к сокращению рабочих мест, уменьшению поступлений в местные бюджеты и общему ухудшению социально-экономической ситуации в регионах. Поэтому сохранение целостности научно-производственной базы НААН – это не только вопрос аграрной науки, но и национальной безопасности, стабильности и благосостояния громад.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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