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Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
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Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

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Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

Неделя благоприятна для завершения дел, внедрения проектов и новых знакомств. Солнце, Плутон и Сатурн помогут структурировать мысли и действия, а Марс с Венерой подарят любовь.

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

Эта неделя проходит под влиянием убывающей Луны — а это значит, что пришло время активно завершать, упорядочивать и внедрять все, что было заложено ранее. Отсутствие ретроградности планет Септенера дает зеленый свет для реализации идей, запуска проектов и налаживания важных дел. Что ждет на этой неделе представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко. 

Планетарные события недели: порядок, вдохновение и трансформация

Ключевой конфигурацией станет бисекстиль между Солнцем, Плутоном, Сатурном, Нептуном и восходящим узлом Раху. Этот гармоничный союз поможет нам:

  • структурировать мысли и действия,
    • внедрять масштабные изменения в сообществах и коллективах,
      • наладить порядок в важных сферах жизни,
        • а также наблюдать положительные изменения на глобальном уровне, где появляется шанс на создание новых законов или соглашений, основанных на здравом смысле.

          19–20 мая: Солнце в секстиле к Сатурну — время для планирования, точности, ответственности.

          22 мая: Солнце в секстиле к Нептуну — духовное вдохновение, эмпатия, мягкость, гармония в общении.

          Конец недели: тригон Солнца и Плутона — возможно принятие важных политических и коллективных решений, которые принесут конструктивный результат.

          Марс и Венера — в гармонии

          В течение всей недели сохраняется тригон между Марсом и Венерой в огненных знаках:

          • страсть, романтика, творчество,
            • возвращение старых чувств,
              • энергичное вдохновение в любви и творческих инициативах.

                Меркурий и Уран — молния новых идей

                В субботу и воскресенье (24–25 мая) — соединение Меркурия с Ураном:

                • внезапные знакомства и судьбоносные встречи,
                  • нестандартные решения, которые приходят внезапно,
                    • инсайты, прорывы в мышлении, новая информация.

                      "Это отличный момент для начала новых проектов!

                      Будьте внимательны: возможны сбои в электронике, интернете, связи", - призвала Базиленко. 

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                      Ритмы Луны

                      19.05 – до 15:30 20.05: Луна в Водолее.

                      После эмоционально напряженного периода (из-за тяжелых аспектов) следует быть внимательными к своему внутреннему состоянию, избегать конфликтов и перегрузки.

                      20.05 (с 15:30) – 22.05 (до 19:30): Луна в Рыбах — интуиция, чувственность, внутренний покой, много гармоничных аспектов.

                      22.05 (с 19:30) – 24.05 (до 20:30): Луна в Овне — энергия, решительность, эмоциональный подъем.

                      23 мая, пятница — день Венеры. Благодаря хорошим аспектам Венеры и луны, этот день будет особенно замечателен для практик красоты, свиданий, обновления образа.

                      24.05 (с 20:40) – 25.05: Луна в Тельце. Эмоции стабилизируются, однако в ночь с 24 на 25 мая Луна образует Тау-квадрат с Плутоном и Черной Луной — возможны бессонница, тревожность, сильные сновидения или природные явления (ливни, штормы).

                      "Вывод:

                      Эта неделя — зеленый коридор для реализации мечтаний.

                      Меркурий с Ураном откроет новые горизонты мышления,

                      а Венера с Марсом подарят любовь, вдохновение и силу для творчества.

                      Не бойтесь перемен – творите, действуйте, чувствуйте!

                      Вселенная на вашей стороне!", - указала астролог. 

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                      Астрологический прогноз на неделю для всех знаков зодиака 

                      Овны

                       Эта неделя будет для вас очень активной и может принести положительные результаты, особенно в общении, коммуникациях, торговле и коммерции. Вы сможете достичь успеха, а также это благоприятный период для образования. Подходите ко всему основательно, тщательно планируя свои шаги. Неделя также благоприятна для улучшения имиджа, любимых увлечений и любовной сферы — вас ждет успех в отношениях.

                      Тельцы

                       Неделя принесет много интересных событий, но точно не спокойствие. Особенно в конце недели вы почувствуете прилив энергии и идей, которые впоследствии могут принести успех, особенно в финансовой сфере. Возможны удачные заработки, но избегайте чрезмерной жадности.

                      Близнецы

                      Очень благоприятное время, чтобы сосредоточиться на себе. Позвольте себе немного здорового эгоизма, займитесь имиджем, личными интересами — это принесет радость и ощущение реализованности. Неделя будет насыщена интересными встречами и романтическими знакомствами.

                      Раки

                       Хороший период для отдыха и внутренней работы. Найдите время для уединения, природы, ретрита. Это наполнит вас силами. В финансовом плане неделя может принести плоды за ранее приложенные усилия. Наслаждайтесь покоем и гармонией.

                      Львы

                      Очень активная неделя. Реализуйте свои идеи и планы, особенно в коллективной работе. Ищите поддержки у друзей и единомышленников. Вы будете очаровательны и привлекательны, что усилит ваши романтические возможности.

                      Девы

                       Период принесет возможности для карьерного роста и реализации амбициозных целей. Возможны предложения по повышению или идеи для расширения собственного дела. Отличное время для стратегического планирования.

                      Весы

                       Неделя благоприятна для путешествий, общения с иностранцами и обучения. Вы можете достичь успеха в продвижении своих идей и укреплении авторитета. Также это подходящий момент для любовных отношений.

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                      Скорпионы

                       Вы будете в своей стихии. Можно смело рисковать и искать нестандартные решения. Успешный период для юридических и налоговых вопросов, а также для привлечения инвесторов. В личной жизни тоже ожидается успех.

                      Стрельцы

                       Пришло время гармонизировать отношения с окружающими. Обратите внимание на людей рядом — это может изменить многое в будущем. Период подходит для укрепления семейных и деловых связей, а также внутренней гармонии.

                      Козероги

                      Пришло время сосредоточиться на делах. Углубитесь в работу, повышайте профессиональный уровень или найдите более перспективную должность. Удача будет сопутствовать и в вопросах купли-продажи недвижимости, и в стратегическом планировании.

                      Водолеи

                      Время для отдыха и восстановления. Позвольте себе расслабиться и набраться новых впечатлений. Это отличный период для творчества и поиска нового хобби, которое может стать чем-то большим.

                      Рыбы

                      Первая половина недели подарит вдохновение и эмоциональную наполненность. Во второй придется уделить внимание семейным делам и быту. Хорошее время для ремонта, работы на даче, покупки жилья и укрепления связей с близкими.

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                      Лилия Подоляк

                      Лилия Подоляк

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