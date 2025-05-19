Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

Эта неделя проходит под влиянием убывающей Луны — а это значит, что пришло время активно завершать, упорядочивать и внедрять все, что было заложено ранее. Отсутствие ретроградности планет Септенера дает зеленый свет для реализации идей, запуска проектов и налаживания важных дел. Что ждет на этой неделе представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Планетарные события недели: порядок, вдохновение и трансформация

Ключевой конфигурацией станет бисекстиль между Солнцем, Плутоном, Сатурном, Нептуном и восходящим узлом Раху. Этот гармоничный союз поможет нам:

структурировать мысли и действия,

внедрять масштабные изменения в сообществах и коллективах,

наладить порядок в важных сферах жизни,

а также наблюдать положительные изменения на глобальном уровне, где появляется шанс на создание новых законов или соглашений, основанных на здравом смысле.

19–20 мая: Солнце в секстиле к Сатурну — время для планирования, точности, ответственности.

22 мая: Солнце в секстиле к Нептуну — духовное вдохновение, эмпатия, мягкость, гармония в общении.

Конец недели: тригон Солнца и Плутона — возможно принятие важных политических и коллективных решений, которые принесут конструктивный результат.

Марс и Венера — в гармонии

В течение всей недели сохраняется тригон между Марсом и Венерой в огненных знаках:

страсть, романтика, творчество,

возвращение старых чувств,

энергичное вдохновение в любви и творческих инициативах.

Меркурий и Уран — молния новых идей

В субботу и воскресенье (24–25 мая) — соединение Меркурия с Ураном:

внезапные знакомства и судьбоносные встречи,

нестандартные решения, которые приходят внезапно,

инсайты, прорывы в мышлении, новая информация.

"Это отличный момент для начала новых проектов!

Будьте внимательны: возможны сбои в электронике, интернете, связи", - призвала Базиленко.

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Ритмы Луны

19.05 – до 15:30 20.05: Луна в Водолее.

После эмоционально напряженного периода (из-за тяжелых аспектов) следует быть внимательными к своему внутреннему состоянию, избегать конфликтов и перегрузки.

20.05 (с 15:30) – 22.05 (до 19:30): Луна в Рыбах — интуиция, чувственность, внутренний покой, много гармоничных аспектов.

22.05 (с 19:30) – 24.05 (до 20:30): Луна в Овне — энергия, решительность, эмоциональный подъем.

23 мая, пятница — день Венеры. Благодаря хорошим аспектам Венеры и луны, этот день будет особенно замечателен для практик красоты, свиданий, обновления образа.

24.05 (с 20:40) – 25.05: Луна в Тельце. Эмоции стабилизируются, однако в ночь с 24 на 25 мая Луна образует Тау-квадрат с Плутоном и Черной Луной — возможны бессонница, тревожность, сильные сновидения или природные явления (ливни, штормы).

"Вывод:

Эта неделя — зеленый коридор для реализации мечтаний.

Меркурий с Ураном откроет новые горизонты мышления,

а Венера с Марсом подарят любовь, вдохновение и силу для творчества.

Не бойтесь перемен – творите, действуйте, чувствуйте!

Вселенная на вашей стороне!", - указала астролог.

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Астрологический прогноз на неделю для всех знаков зодиака

Овны

Эта неделя будет для вас очень активной и может принести положительные результаты, особенно в общении, коммуникациях, торговле и коммерции. Вы сможете достичь успеха, а также это благоприятный период для образования. Подходите ко всему основательно, тщательно планируя свои шаги. Неделя также благоприятна для улучшения имиджа, любимых увлечений и любовной сферы — вас ждет успех в отношениях.

Тельцы

Неделя принесет много интересных событий, но точно не спокойствие. Особенно в конце недели вы почувствуете прилив энергии и идей, которые впоследствии могут принести успех, особенно в финансовой сфере. Возможны удачные заработки, но избегайте чрезмерной жадности.

Близнецы

Очень благоприятное время, чтобы сосредоточиться на себе. Позвольте себе немного здорового эгоизма, займитесь имиджем, личными интересами — это принесет радость и ощущение реализованности. Неделя будет насыщена интересными встречами и романтическими знакомствами.

Раки

Хороший период для отдыха и внутренней работы. Найдите время для уединения, природы, ретрита. Это наполнит вас силами. В финансовом плане неделя может принести плоды за ранее приложенные усилия. Наслаждайтесь покоем и гармонией.

Львы

Очень активная неделя. Реализуйте свои идеи и планы, особенно в коллективной работе. Ищите поддержки у друзей и единомышленников. Вы будете очаровательны и привлекательны, что усилит ваши романтические возможности.

Девы

Период принесет возможности для карьерного роста и реализации амбициозных целей. Возможны предложения по повышению или идеи для расширения собственного дела. Отличное время для стратегического планирования.

Весы

Неделя благоприятна для путешествий, общения с иностранцами и обучения. Вы можете достичь успеха в продвижении своих идей и укреплении авторитета. Также это подходящий момент для любовных отношений.

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Скорпионы

Вы будете в своей стихии. Можно смело рисковать и искать нестандартные решения. Успешный период для юридических и налоговых вопросов, а также для привлечения инвесторов. В личной жизни тоже ожидается успех.

Стрельцы

Пришло время гармонизировать отношения с окружающими. Обратите внимание на людей рядом — это может изменить многое в будущем. Период подходит для укрепления семейных и деловых связей, а также внутренней гармонии.

Козероги

Пришло время сосредоточиться на делах. Углубитесь в работу, повышайте профессиональный уровень или найдите более перспективную должность. Удача будет сопутствовать и в вопросах купли-продажи недвижимости, и в стратегическом планировании.

Водолеи

Время для отдыха и восстановления. Позвольте себе расслабиться и набраться новых впечатлений. Это отличный период для творчества и поиска нового хобби, которое может стать чем-то большим.

Рыбы

Первая половина недели подарит вдохновение и эмоциональную наполненность. Во второй придется уделить внимание семейным делам и быту. Хорошее время для ремонта, работы на даче, покупки жилья и укрепления связей с близкими.

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