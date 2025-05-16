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Более 300 тысяч украинцев обратились за помощью к семейным врачам из-за психологических проблем - Ляшко

Киев • УНН

 • 450 просмотра

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, с начала 2025 года более 300 тысяч украинцев обратились к семейным врачам за помощью в сфере психического здоровья. В Украине растет спрос на эту услугу.

Более 300 тысяч украинцев обратились за помощью к семейным врачам из-за психологических проблем - Ляшко

Более 300 тысяч украинцев обратились к семейным врачам за помощью с психическим здоровьем. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Об этом Ляшко отметил, отвечая на вопрос о том, насколько часто сейчас украинцы обращаются за помощью с психическим здоровьем к своему семейному врачу.

Из года в год растет. И уже на начало 2025 года более 300 тысяч украинцев воспользовались этой услугой за год

- отметил Ляшко.

Дополнение

С 1 января 2025 года в Украине бесплатные услуги по охране психического здоровья оказывают все медучреждения "первички", законтрактованные НСЗУ на оказание первичной медицинской помощи. В частности, для этого все семейные врачи, терапевты, педиатры и медицинские сестры/братья должны иметь сертификаты о прохождении обучения по программе ВОЗ mhGAP, которое дает базовые знания по ведению психических расстройств. 

mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) - это глобальная флагманская программа ВОЗ, направленная на повышение доступа к услугам по охране психического здоровья путем привлечения неспециализированных из ментального здоровья кадров (например, семейных врачей) к оказанию помощи людям с психическими расстройствами. Руководство mhGAP и его версия для чрезвычайных гуманитарных состояний предлагает медицинским работникам, не являющимся специалистами в сфере психического здоровья, протоколы оценки и ведения распространенных психических расстройств, таких как депрессия, острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, суицидальное поведение, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ и других ПНПР расстройств.

Напомним

Ранее сообщалось, с 2025 года в Украине станут доступными для всех граждан услуги по поддержке психического здоровья  на базе первичной медицинской помощи (ПМП). В частности, предполагалось, что все семейные врачи и медперсонал должны будут иметь сертификаты ВОЗ mhGAP.

Алина Волянская

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