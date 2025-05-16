Понад 300 тисяч українців звернулися по допомогу до сімейних лікарів через психологічні проблеми - Ляшко

Понад 300 тисяч українців звернулися до сімейних лікарів по допомогу з психічним здоров’ям. Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Про це Ляшко зазначив, відповідаючи на питання про те, наскільки часто наразі українці звертаються по допомогу з психічним здоровʼям до свого сімейного лікаря.

З року до року зростає. І вже на початок 2025 року більше 300 тисяч українців скористалися цією послугою за рік - зазначив Ляшко.

Доповнення

З 1 січня 2025 року в Україні безоплатні послуги з охорони психічного здоровʼя надають усі медзаклади "первинки", що законтрактовані НСЗУ на надання первинної медичної допомоги. Зокрема, для цього всі сімейні лікарі, терапевти, педіатри та медичні сестри/брати повинні мати сертифікати про проходження навчання за програмою ВООЗ mhGAP, яке дає базові знання з ведення психічних розладів.

mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) - це глобальна флагманська програма ВООЗ, спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я шляхом залучення неспеціалізованих із ментального здоров’я кадрів (наприклад, сімейних лікарів) до надання допомоги людям із психічними розладами. Керівництво mhGAP та його версія для надзвичайних гуманітарних станів пропонує медичним працівникам, які не є спеціалістами у сфері психічного здоров’я, протоколи оцінки та ведення поширених психічних розладів, таких як депресія, гостра реакція на стрес, посттравматичний стресовий розлад, суїцидальна поведінка, розлади, пов’язані зі вживанням психоактивних речовин та інших ПНПР розладів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, з 2025 року в Україні стануть доступними для всіх громадян послуги з підтримки психічного здоров’я на базі первинної медичної допомоги (ПМД). Зокрема, передбачалося, що всі сімейні лікарі та медперсонал повинні будуть мати сертифікати ВООЗ mhGAP.