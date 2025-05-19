Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

Цей тиждень проходить під впливом спадного Місяця — а це означає, що настав час активно завершувати, впорядковувати та впроваджувати усе, що було закладено раніше. Відсутність ретроградності планет Септенера дає зелене світло для реалізації ідей, запуску проєктів та налагодження важливих справ. Що чекає цього тижня на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Планетарні події тижня: порядок, натхнення та трансформація

Ключовою конфігурацією стане бісекстиль між Сонцем, Плутоном, Сатурном, Нептуном та висхідним вузлом Раху. Цей гармонійний союз допоможе нам:

структурувати думки та дії,

впроваджувати масштабні зміни у спільнотах та колективах,

налагодити порядок у важливих сферах життя,

а також спостерігати позитивні зміни на глобальному рівні, де з’являється шанс на створення нових законів чи угод, заснованих на здоровому глузді.

19–20 травня: Сонце в секстилі до Сатурна — час для планування, точності, відповідальності.

22 травня: Сонце в секстилі до Нептуна — духовне натхнення, емпатія, м’якість, гармонія в спілкуванні.

Кінець тижня: тригон Сонця і Плутона — можливе ухвалення важливих політичних та колективних рішень, які принесуть конструктивний результат.

Марс і Венера — в гармонії

Протягом усього тижня зберігається тригон між Марсом і Венерою у вогняних знаках:

пристрасть, романтика, творчість,

повернення старих почуттів,

енергійне натхнення у коханні та творчих ініціативах.

Меркурій і Уран — блискавка нових ідей

У суботу та неділю (24–25 травня) — з’єднання Меркурія з Ураном:

раптові знайомства та доленосні зустрічі,

нестандартні рішення, які приходять зненацька,

інсайти, прориви в мисленні, нова інформація.

"Це чудовий момент для початку нових проєктів!

Будьте уважні: можливі збої в електроніці, інтернеті, зв’язку", - закликала Базиленко.

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Ритми Місяця

19.05 – до 15:30 20.05: Місяць у Водолії.

Після емоційно напруженого періоду (через важкі аспекти) варто бути уважними до свого внутрішнього стану, уникати конфліктів та перевантаження.

20.05 (з 15:30) – 22.05 (до 19:30): Місяць у Рибах — інтуїція, чуттєвість, внутрішній спокій, багато гармонійних аспектів.

22.05 (з 19:30) – 24.05 (до 20:30): Місяць в Овні — енергія, рішучість, емоційний підйом.

23 травня, п’ятниця — день Венери. Завдяки гарним аспектам Венери та місяцю, цей день буде особливо чудовий для практик краси, побачень, оновлення образу.

24.05 (з 20:40) – 25.05: Місяць у Тельці. Емоції стабілізуються, проте в ніч з 24 на 25 травня Місяць утворює Тау-квадрат з Плутоном і Чорною Місяцем — можливі безсоння, тривожність, сильні сновидіння або природні явища (зливи, шторми).

"Висновок:

Цей тиждень — зелений коридор для реалізації мрій.

Меркурій з Ураном відкриє нові горизонти мислення,

а Венера з Марсом подарують кохання, натхнення і силу для творчості.

Не бійтеся змін – творіть, дійте, відчувайте!

Всесвіт на вашому боці!", - вказала астролог.

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Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків зодіаку

Овни

Цей тиждень буде для вас дуже активним і може принести позитивні результати, особливо у спілкуванні, комунікаціях, торгівлі та комерції. Ви зможете досягти успіху, а також це сприятливий період для освіти. Підходьте до всього ґрунтовно, ретельно плануючи свої кроки. Тиждень також сприятливий для покращення іміджу, улюблених захоплень та любовної сфери — вас чекає успіх у стосунках.

Тельці

Тиждень принесе багато цікавих подій, але точно не спокій. Особливо наприкінці тижня ви відчуєте приплив енергії та ідей, які згодом можуть принести успіх, особливо у фінансовій сфері. Можливі вдалі заробітки, але уникайте надмірної жадібності.

Близнюки

Дуже сприятливий час, щоб зосередитися на собі. Дозвольте собі трохи здорового егоїзму, займіться іміджем, особистими інтересами — це принесе радість і відчуття реалізованості. Тиждень буде насичений цікавими зустрічами та романтичними знайомствами.

Раки

Хороший період для відпочинку та внутрішньої роботи. Знайдіть час для усамітнення, природи, ретриту. Це наповнить вас силами. У фінансовому плані тиждень може принести плоди за раніше докладені зусилля. Насолоджуйтесь спокоєм і гармонією.

Леви

Дуже активний тиждень. Реалізовуйте свої ідеї та плани, особливо у колективній роботі. Шукайте підтримки у друзів та однодумців. Ви будете чарівні та привабливі, що посилить ваші романтичні можливості.

Діви

Період принесе можливості для кар'єрного зростання та реалізації амбіційних цілей. Можливі пропозиції щодо підвищення або ідеї для розширення власної справи. Чудовий час для стратегічного планування.

Терези

Тиждень сприятливий для подорожей, спілкування з іноземцями та навчання. Ви можете досягти успіху в просуванні своїх ідей та зміцненні авторитету. Також це підходящий момент для любовних стосунків.

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Скорпіони

Ви будете у своїй стихії. Можна сміливо ризикувати і шукати нестандартні рішення. Успішний період для юридичних та податкових питань, а також для залучення інвесторів. В особистому житті теж очікується успіх.

Стрільці

Настав час гармонізувати стосунки з оточенням. Зверніть увагу на людей поруч — це може змінити багато чого в майбутньому. Період підходить для зміцнення сімейних та ділових зв'язків, а також внутрішньої гармонії.

Козероги

Прийшов час зосередитися на справах. Заглибтесь у роботу, підвищуйте професійний рівень або знайдіть перспективнішу посаду. Удача супроводжуватиме і в питаннях купівлі-продажу нерухомості, і у стратегічному плануванні.

Водолії

Час для відпочинку та відновлення. Дозвольте собі розслабитися та набратися нових вражень. Це чудовий період для творчості та пошуку нового хобі, яке може стати чимось більшим.

Риби

Перша половина тижня подарує натхнення та емоційну наповненість. У другій доведеться приділити увагу сімейним справам та побуту. Гарний час для ремонту, роботи на дачі, купівлі житла та зміцнення зв'язків із близькими.

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