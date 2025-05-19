$41.470.00
46.380.00
ukenru
Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив
05:46 • 1366 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 24017 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 65482 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

18 травня, 13:32 • 66220 перегляди

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

18 травня, 12:29 • 73213 перегляди

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

18 травня, 12:08 • 75950 перегляди

рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР

17 травня, 23:01 • 59332 перегляди

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

17 травня, 12:09 • 172208 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 11:46 • 98910 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 96215 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.5м/с
71%
746мм
Популярнi новини

Президентом Румунії стане проєвропейський Нікушор Дан: його вже привітав Зеленський

18 травня, 21:58 • 14374 перегляди

ISW: кремль перебільшує військову міць рф напередодні розмови путіна з Трампом

00:07 • 12615 перегляди

Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США

00:53 • 16917 перегляди

Проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії: підраховано 100% голосів

02:36 • 12077 перегляди

Макрон і Мелоні посварилися через Україну, Мерц намагається залагодити суперечку - FT

03:27 • 9768 перегляди
Публікації

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

05:46 • 1366 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 197912 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 411252 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 337292 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 441036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 84908 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 172208 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 76458 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 78327 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 87068 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Тиждень сприятливий для завершення справ, впровадження проєктів та нових знайомств. Сонце, Плутон і Сатурн допоможуть структурувати думки та дії, а Марс з Венерою подарують кохання.

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

Цей тиждень проходить під впливом спадного Місяця — а це означає, що настав час активно завершувати, впорядковувати та впроваджувати усе, що було закладено раніше. Відсутність ретроградності планет Септенера дає зелене світло для реалізації ідей, запуску проєктів та налагодження важливих справ. Що чекає цього тижня на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

Планетарні події тижня: порядок, натхнення та трансформація

Ключовою конфігурацією стане бісекстиль між Сонцем, Плутоном, Сатурном, Нептуном та висхідним вузлом Раху. Цей гармонійний союз допоможе нам:

  • структурувати думки та дії,
    • впроваджувати масштабні зміни у спільнотах та колективах,
      • налагодити порядок у важливих сферах життя,
        • а також спостерігати позитивні зміни на глобальному рівні, де з’являється шанс на створення нових законів чи угод, заснованих на здоровому глузді.

          19–20 травня: Сонце в секстилі до Сатурна — час для планування, точності, відповідальності.

          22 травня: Сонце в секстилі до Нептуна — духовне натхнення, емпатія, м’якість, гармонія в спілкуванні.

          Кінець тижня: тригон Сонця і Плутона — можливе ухвалення важливих політичних та колективних рішень, які принесуть конструктивний результат.

          Марс і Венера — в гармонії

          Протягом усього тижня зберігається тригон між Марсом і Венерою у вогняних знаках:

          • пристрасть, романтика, творчість,
            • повернення старих почуттів,
              • енергійне натхнення у коханні та творчих ініціативах.

                Меркурій і Уран — блискавка нових ідей

                У суботу та неділю (24–25 травня) — з’єднання Меркурія з Ураном:

                • раптові знайомства та доленосні зустрічі,
                  • нестандартні рішення, які приходять зненацька,
                    • інсайти, прориви в мисленні, нова інформація.

                      "Це чудовий момент для початку нових проєктів!

                      Будьте уважні: можливі збої в електроніці, інтернеті, зв’язку", - закликала Базиленко. 

                      Понад 300 тисяч українців звернулися по допомогу до сімейних лікарів через психологічні проблеми - Ляшко16.05.25, 10:44 • 2306 переглядiв

                      Ритми Місяця

                      19.05 – до 15:30 20.05: Місяць у Водолії.

                      Після емоційно напруженого періоду (через важкі аспекти) варто бути уважними до свого внутрішнього стану, уникати конфліктів та перевантаження.

                      20.05 (з 15:30) – 22.05 (до 19:30): Місяць у Рибах — інтуїція, чуттєвість, внутрішній спокій, багато гармонійних аспектів.

                      22.05 (з 19:30) – 24.05 (до 20:30): Місяць в Овні — енергія, рішучість, емоційний підйом.

                      23 травня, п’ятниця — день Венери. Завдяки гарним аспектам Венери та місяцю, цей день буде особливо чудовий для практик краси, побачень, оновлення образу.

                      24.05 (з 20:40) – 25.05: Місяць у Тельці. Емоції стабілізуються, проте в ніч з 24 на 25 травня Місяць утворює Тау-квадрат з Плутоном і Чорною Місяцем — можливі безсоння, тривожність, сильні сновидіння або природні явища (зливи, шторми).

                      "Висновок:

                      Цей тиждень — зелений коридор для реалізації мрій.

                      Меркурій з Ураном відкриє нові горизонти мислення,

                      а Венера з Марсом подарують кохання, натхнення і силу для творчості.

                      Не бійтеся змін – творіть, дійте, відчувайте!

                      Всесвіт на вашому боці!", - вказала астролог. 

                      Міжнародний день боротьби з гепатитом та День травневого сонця: що ще святкують 19 травня19.05.25, 06:30 • 1926 переглядiв

                      Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків зодіаку 

                      Овни

                       Цей тиждень буде для вас дуже активним і може принести позитивні результати, особливо у спілкуванні, комунікаціях, торгівлі та комерції. Ви зможете досягти успіху, а також це сприятливий період для освіти. Підходьте до всього ґрунтовно, ретельно плануючи свої кроки. Тиждень також сприятливий для покращення іміджу, улюблених захоплень та любовної сфери — вас чекає успіх у стосунках.

                      Тельці

                       Тиждень принесе багато цікавих подій, але точно не спокій. Особливо наприкінці тижня ви відчуєте приплив енергії та ідей, які згодом можуть принести успіх, особливо у фінансовій сфері. Можливі вдалі заробітки, але уникайте надмірної жадібності.

                      Близнюки

                      Дуже сприятливий час, щоб зосередитися на собі. Дозвольте собі трохи здорового егоїзму, займіться іміджем, особистими інтересами — це принесе радість і відчуття реалізованості. Тиждень буде насичений цікавими зустрічами та романтичними знайомствами.

                      Раки

                       Хороший період для відпочинку та внутрішньої роботи. Знайдіть час для усамітнення, природи, ретриту. Це наповнить вас силами. У фінансовому плані тиждень може принести плоди за раніше докладені зусилля. Насолоджуйтесь спокоєм і гармонією.

                      Леви

                      Дуже активний тиждень. Реалізовуйте свої ідеї та плани, особливо у колективній роботі. Шукайте підтримки у друзів та однодумців. Ви будете чарівні та привабливі, що посилить ваші романтичні можливості.

                      Діви

                       Період принесе можливості для кар'єрного зростання та реалізації амбіційних цілей. Можливі пропозиції щодо підвищення або ідеї для розширення власної справи. Чудовий час для стратегічного планування.

                      Терези

                       Тиждень сприятливий для подорожей, спілкування з іноземцями та навчання. Ви можете досягти успіху в просуванні своїх ідей та зміцненні авторитету. Також це підходящий момент для любовних стосунків.

                      Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта28.04.25, 14:54 • 40082 перегляди

                      Скорпіони

                       Ви будете у своїй стихії. Можна сміливо ризикувати і шукати нестандартні рішення. Успішний період для юридичних та податкових питань, а також для залучення інвесторів. В особистому житті теж очікується успіх.

                      Стрільці

                       Настав час гармонізувати стосунки з оточенням. Зверніть увагу на людей поруч — це може змінити багато чого в майбутньому. Період підходить для зміцнення сімейних та ділових зв'язків, а також внутрішньої гармонії.

                      Козероги

                      Прийшов час зосередитися на справах. Заглибтесь у роботу, підвищуйте професійний рівень або знайдіть перспективнішу посаду. Удача супроводжуватиме і в питаннях купівлі-продажу нерухомості, і у стратегічному плануванні.

                      Водолії

                      Час для відпочинку та відновлення. Дозвольте собі розслабитися та набратися нових вражень. Це чудовий період для творчості та пошуку нового хобі, яке може стати чимось більшим.

                      Риби

                      Перша половина тижня подарує натхнення та емоційну наповненість. У другій доведеться приділити увагу сімейним справам та побуту. Гарний час для ремонту, роботи на дачі, купівлі житла та зміцнення зв'язків із близькими.

                      Поради психологині: як підтримати психічне здоров’я в умовах стресу07.04.25, 11:51 • 171988 переглядiв

                      Лілія Подоляк

                      Лілія Подоляк

                      СуспільствоПублікації
                      Brent
                      $65.07
                      Bitcoin
                      $103,018.30
                      S&P 500
                      $5,949.56
                      Tesla
                      $347.66
                      Газ TTF
                      $35.16
                      Золото
                      $3,218.49
                      Ethereum
                      $2,366.30