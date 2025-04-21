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Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

Київ • УНН

 • 6554 перегляди

Травень – оптимальний час для посіву та посадки майже всіх культур, дотримуючись сприятливих дат місячного календаря.

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

У травні у городників та садівників з'являється безліч справ: від посіву та посадки до обробки рослин від шкідників. Щоб вчасно виконати всю роботу, потрібно дотримуватися плану. Які справи на городі та у квітниках не можна упустити - розкаже УНН.

Сприятливі дати для посадки у травні

Травень – час, коли можна саджати майже всі овочі та фрукти на своїй ділянці: температура повітря вже стабілізувалась і ґрунт досить прогрівся. Проте при посадці більшість городників все ж спираються на місячний посівний календар, аби отримати рясний врожай. Фаза місяця, як відомо, впливає на здоров’я і врожайність рослин.

У 2025 році найкращі травневі дні для робіт в саду та на городі це: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15 та 16 травня. Проте для різних культур є свої "найкращі" дати. До прикладу у 2025 році:

  • моркву, буряк, редиску та картоплю найкраще садити 10, 11, 20 та 21 травня;
    • петрушку, кріп, кінзу, шпинат, салат - 13, 14, 22, 23;
      • томати, перець, баклажани - 11, 12, 13, 20;
        • кабачки, огірки, дині, кавуни - 13, 14, 18, 19;
          • однорічні квіти - 10, 11, 13, 14;
            • багаторічники та цибулинні квіти - 11, 12, 20, 21;
              • кімнатні квіти - 13 травня.

                Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дати 2025 року: 3, 4, 17, 18, 27 травня. У ці дні краще приділити увагу іншій роботі на ділянці: прополюванню, удобрюванню, прибиранню тощо.

                Що зробити, аби розсада або насіння овочів добре прийнялися

                Моркву, буряк, редис та квасолю частіше за все сіють одразу у відкритий ґрунт. Моркву сіють рядками на глибину 1-1,5 см. Деякі городники радять поливати борозну перед посівом. Насіння буряка краще замочити на добу перед посівом, аби сходи з'явились швидше. Редиска росте швидко росте, її можна сіяти кожні 10-14 днів, аби мати постійний врожай. Квасолю та горох сіють, коли минув ризик заморозків. Кукурудзу садять, коли температура ґрунту досягає 10-12°C.

                Розсада для висадки у відкритий ґрунт

                Томати, перець та баклажани потребують теплого місця без вітру. Їх радять висаджувати, коли минув ризик заморозків. Між кущами томатів радять залишати 40-50 см. Огірки можна висаджувати під тимчасове укриття, якщо ночі ще прохолодні.

                Які дерева та кущі можна садити в травні

                У травні також можна садити яблуні, груші, виноград. Саджанці суниці та полуниці також можна садити у цей період, як і саджанці ягідних чагарників із закритою кореневою системою: малина, смородина, аґрус

                Роботи, які не можна упустити в травні

                У травні на городі активно починає з'являтися бур'ян. Тож важливо прополювати город від шкідників, які забирають з землі корисні елементи та вологу не тільки аби полегшити життя рослинам, а і для того, аби регулярно розпушувати ґрунт для покращення доступу кисню до коріння. У травні вкрай важливо розпушити ґрунт під полуницею, але будьте обережними, аби не пошкодити молоді вуса рослини.

                Полив і мульчування рослин

                При збільшенні денної температури, важливо відрегулювати полив рослин. Особливо потребують зволоження легкі за механічним складом супіщані ґрунти. Якщо вологи достатньо, важливо своєчасно рихлити землю. Це допоможе запобігти утворенню ґрунтової кірки та вбереже землю від розтріскування. Інакше є ризик зниження кількості кисню у ній і відповідно погіршення стану коренів рослин. Щоб запобігти ущільненню ґрунту та уповільнити випаровування вологи, садівники зазвичай мульчують садові міжряддя. Для цього навколо садових посадок насипають шар 5-8 см подрібнених за допомогою садового шредера багаторічних гілок.

                Робота в саду

                У садах вже почали квітнути плодові дерева тож настав час обробити їх від шкідників відповідно до фази розвитку. Щоб не нашкодити бджолам і іншим запилювачів у цей період не можна застосовувати хімікати, особливо інсектициди. Обробки потребують всі плодові дерева:

                • яблуні та груші: до цвітіння (фаза рожевого бутона) і після нього обприскують інсектицидами (від довгоносиків, листокруток) і фунгіцидами (від парші). При цвітінні зрізають пагони, уражені борошнистою росою;
                  • сливу та аличу потрібно обробити від грибних інфекцій;
                    • черешню і вишню обприскують від моніліозу та інших грибкових захворювань;
                      • абрикос і персик - обробляють в фазі рожевого бутона від грибків і листогризучих шкідників;
                        • малину обробляють Фітоспоріном при ознаках антракноза, пурпурової плямистості, септоріозу, інсектициди від галлици та попелиці.

                          Догляд за газоном та квітникам

                          У травні настав час поділити пізно відростаючі культури (осінні айстри, великі очитки, геленіум, золотарник, ехінацею) та висадити теплолюбні рослини, які чекали на стабілізацію нічних температур (жоржини, гладіолуси, хризантеми). Також у травні у квітниках можна сіяти однорічники та дворічники: волошку, годецию, дельфініум, нігтики, іберіс тощо.

                          На початку місяця у ґрунт можна висаджувати розсаду холодостійких квітів, а з середини місяця - теплолюбних (айстри, космею, вербени, гайлардії. Також у травні приділіть час обробці троянд від шкідників та хвороб перед цвітінням. Не забудьте і підстригти газон. Стрижку проводять регулярно. Якщо пагони досягли висоти 7-10 см, їх обрізають на 2/3 від поточної довжини.

                          Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта29.03.25, 09:30 • 321405 переглядiв

                          Альона Уткіна

                          Альона Уткіна

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