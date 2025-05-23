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El País

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

Київ • УНН

 • 612 перегляди

МВФ планує надати Україні близько 520 мільйонів доларів у рамках чотирирічної програми EFF. Рішення має бути затверджене Виконавчою радою.

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готує виділення Україні близько 520 мільйонів доларів нового траншу, згідно з чотирирічною програмою EFF. Про це під час брифінгу повідомила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, передає УНН.

Виділення коштів за восьмим переглядом становитиме близько 520 мільйонів доларів. І обговорення тривають, і будь-яке виділення коштів, як завжди, підлягає схваленню нашою Виконавчою радою

- сказала Козак.

Нагадаємо

Роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України місія МВФ почала у вівторок, 20 травня.

Довідово

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням обсягом близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ). 

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148,8 млрд доларів США на 2023-2027 роки. 

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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