МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF
Київ • УНН
МВФ планує надати Україні близько 520 мільйонів доларів у рамках чотирирічної програми EFF. Рішення має бути затверджене Виконавчою радою.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) готує виділення Україні близько 520 мільйонів доларів нового траншу, згідно з чотирирічною програмою EFF. Про це під час брифінгу повідомила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, передає УНН.
Виділення коштів за восьмим переглядом становитиме близько 520 мільйонів доларів. І обговорення тривають, і будь-яке виділення коштів, як завжди, підлягає схваленню нашою Виконавчою радою
Нагадаємо
Роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України місія МВФ почала у вівторок, 20 травня.
Довідово
31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням обсягом близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148,8 млрд доларів США на 2023-2027 роки.