МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готує виділення Україні близько 520 мільйонів доларів нового траншу, згідно з чотирирічною програмою EFF. Про це під час брифінгу повідомила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, передає УНН.

Виділення коштів за восьмим переглядом становитиме близько 520 мільйонів доларів. І обговорення тривають, і будь-яке виділення коштів, як завжди, підлягає схваленню нашою Виконавчою радою