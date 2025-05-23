МВФ готовит выделение Украине около $520 млн нового транша в рамках EFF
Киев • УНН
МВФ планирует предоставить Украине около 520 миллионов долларов в рамках четырехлетней программы EFF. Решение должно быть утверждено Исполнительным советом.
Международный валютный фонд (МВФ) готовит выделение Украине около 520 миллионов долларов нового транша, согласно четырехлетней программе EFF. Об этом во время брифинга сообщила директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, передает УНН.
Выделение средств по восьмому пересмотру составит около 520 миллионов долларов. И обсуждения продолжаются, и любое выделение средств, как всегда, подлежит одобрению нашим Исполнительным советом
Напомним
Работу по очередному пересмотру программы EFF для Украины миссия МВФ начала во вторник, 20 мая.
Справочно
31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в объеме около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).
Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая сейчас составляет около 148,8 млрд долларов США на 2023-2027 годы.