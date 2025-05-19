Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Криптовалюты являются скорее отражением эмоций инвесторов, чем показателем реальных экономических процессов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономист Олег Пендзин. По его словам, это и объясняет большую волатильность цифровых активов.

Проблема заключается в том, что крипта на самом деле на сегодняшний момент, к сожалению, это больше об эмоциях, чем о реальном состоянии экономики той или иной страны, или реальных механизмах, связанных с, скажем, прогнозом объемов промышленного производства мировой экономики — отметил Пендзин.

По его словам, в течение одного торгового дня изменения стоимости монет могут быть значительными, а отсутствие государственного регулирования только усиливает риски для инвесторов.

"В крипте, по большому счету, на сегодняшний момент, нет каких-то ограничителей. Там нет каких-то государственных органов, которые бы четко отслеживали эти колебания и проводили бы интервенции", - пояснил Пендзин.

Экономический эксперт добавил, что из-за этого криптовалютная среда является "очень эмоциональной, очень изменчивой и мало связанной с реальными экономическими процессами".

Добавим

Ранее сообщалось, что ослабление торговой напряженности между США и Китаем и потенциальное замедление инфляции в США могут подтолкнуть биткоин к новым максимумам, превысив $109 350.

Финтехэксперт и соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН объяснила, что криптовалюта уже давно не воспринимается как "спекулятивный актив", а функционирует как часть глобальной макрофинансовой экосистемы.

Она добавила, что цифровые активы реагируют ростом на позитивные ожидания, особенно, если речь идет о потенциальном ослаблении регуляторного давления или усилении институционального доверия. Финтехэксперт подчеркнула, что крипта является индикатором финансовой и политической конъюнктуры.