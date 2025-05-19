Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів
Київ • УНН
Відсутність регулювання криптовалюти посилює ризики, роблячи криптосередовище емоційним та мінливим.
Криптовалюти є більше відображенням емоцій інвесторів, аніж показником реальних економічних процесів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив економіст Олег Пендзин. За його словами, це й пояснює велику волатильність цифрових активів.
Проблема полягає в тому, що крипта насправді на сьогоднішній момент, на жаль, це більше щодо емоцій, аніж щодо реального стану економіки тої чи іншої країни, чи реальних механізмів, пов'язаних із, скажімо, прогнозом обсягів промислового виробництва світової економіки
За його словами, упродовж одного торгового дня зміни вартості монет можуть бути значними, а відсутність державного регулювання лише посилює ризики для інвесторів.
"В крипті, по великому рахунку, на сьогоднішній момент, немає якихось обмежувачів. Там немає якихось державних органів, які б чітко відслідковували ці коливання і проводили б інтервенції", - пояснив Пендзин.
Економічний експерт додав, що через це криптовалютне середовище є "дуже емоційним, дуже мінливим і мало зв’язаним з реальними економічними процесами".
Додамо
Раніше повідомлялось, що послаблення торгової напруженості між США та Китаєм і потенційне уповільнення інфляції в США можуть підштовхнути біткоїн до нових максимумів, перевищивши $109 350.
Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що криптовалюта вже давно не сприймається як "спекулятивний актив", а функціонує як частина глобальної макрофінансової екосистеми.
Вона додала, що цифрові активи реагують зростанням на позитивні очікування, особливо, якщо йдеться про потенційне послаблення регуляторного тиску чи посилення інституційної довіри. Фінтехекспертка підкреслила, що крипта є індикатором фінансової та політичної конʼюнктури.