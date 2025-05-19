Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Наиболее "серой", даже "черной" частью импорта на рынке электроники в Украине остаются категории товаров, связанные с мелкой бытовой техникой, смартфонами, ноутбуками и другой электроникой. Об этом заявил экономический аналитик, старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский в эксклюзивном комментарии для УНН.

Наиболее подвержены "серому" импорту такие категории товаров, как мелкая бытовая техника, смартфоны, ноутбуки и т.д. Это, скорее, даже не "серый", а "черный" импорт – отметил Дубровский.

По словам эксперта, противодействовать нелегальному рынку можно прежде всего благодаря эффективной работе таможни, когда противозаконные схемы поставок будут минимизированы.

"Конечно, полностью они никогда не исчезают – даже в высокоразвитых странах, – но их можно минимизировать. Для этого как раз сейчас проводится реформа таможенной службы с полной перезагрузкой и переаттестацией. Кроме этого, нужна сильная система прозрачности на таможенных постах, но все соответствующие шаги следует внедрять одновременно", – подчеркнул эксперт.

Как пояснил Дубровский, существует ошибочное представление, что проблему можно решить через контроль над розничной торговлей. Но это невозможно, ведь точек розничной продажи – сотни тысяч, они распылены, и контролировать их гораздо сложнее, чем несколько десятков пунктов пропуска. К тому же именно на пункте пропуска можно обеспечить прозрачность процесса.

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"Если мы говорим о проверке предпринимателя, который продает что-то, то к нему приходит инспектор и, конечно, они там могут договориться. Это неэффективный путь, не говоря уже о том, что большая часть такого товара реализуется на "черном" рынке или с поддельными документами. И с этим еще труднее бороться, потому что "черный" рынок – это незарегистрированные продавцы, к которым неизвестно, куда приходить и кого проверять. Поэтому, по моему мнению, самый простой и эффективный способ – таможня", – аргументировал экономист.

Подводя итог, эксперт отметил, что покупатели, как правило, осознают, что именно они покупают. Обычно такие товары поступают без гарантии или с ограниченной гарантией от магазина, поэтому и стоят дешевле, чем официально ввезенные. Следовательно, каждый покупатель сам выбирает, что для него важнее – наличие гарантийного обслуживания или более низкая цена. Поэтому влиять на проблему через покупателей – неэффективный путь.

Напомним

Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Председатель ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.