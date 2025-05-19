Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Найбільш "сірою", навіть "чорною" частиною імпорту на ринку електроніки в Україні залишаються категорії товарів, пов’язані з дрібною побутовою технікою, смартфонами, ноутбуками та іншою електронікою. Про це заявив економічний аналітик, старший економіст CASE-Ukraine, фахівець Економічної експертної платформи Володимир Дубровський в ексклюзивному коментарі для УНН.

Найбільш схильні до "сірого" імпорту такі категорії товарів, як дрібна побутова техніка, смартфони, ноутбуки тощо. Це, скоріше, навіть не "сірий", а "чорний" імпорт – зазначив Дубровський.

За словами експерта, протидіяти нелегальному ринку можна насамперед завдяки ефективній роботі митниці, коли протизаконні схеми постачань будуть мінімізовані.

"Звичайно, повністю вони ніколи не зникають – навіть у високорозвинених країнах, – але їх можна мінімізувати. Для цього якраз зараз проводиться реформа митної служби з повним перезавантаженням і переатестацією. Окрім цього, потрібна сильна система прозорості на митних постах, але всі відповідні кроки слід впроваджувати одночасно", – наголосив експерт.

Як пояснив Дубровський, існує хибне уявлення, що проблему можна вирішити через контроль над роздрібною торгівлею. Але це неможливо, адже точок роздрібного продажу – сотні тисяч, вони розпорошені, і контролювати їх набагато складніше, ніж кілька десятків пунктів пропуску. До того ж саме на пункті пропуску можна забезпечити прозорість процесу.

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"Якщо ми говоримо про перевірку підприємця, який продає щось, то до нього приходить інспектор і, звичайно, вони там можуть домовитися. Це неефективний шлях, не кажучи вже про те, що більша частина такого товару реалізується на "чорному" ринку або з підробними документами. І з цим ще важче боротися, тому що "чорний" ринок – це незареєстровані продавці, до яких невідомо, куди приходити і кого перевіряти. Тому, на мою думку, найпростіший і найефективніший спосіб – митниця", – аргументував економіст.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що покупці, як правило, усвідомлюють, що саме вони купують. Зазвичай такі товари надходять без гарантії або з обмеженою гарантією від магазину, тож і коштують дешевше, ніж офіційно ввезені. Відтак кожен покупець сам обирає, що для нього важливіше – наявність гарантійного обслуговування чи нижча ціна. Тому впливати на проблему через покупців – неефективний шлях.

Нагадаємо

Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що під час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.