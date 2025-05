Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

Американскому певцу Крису Брауну было отказано в освобождении под залог английским судом в связи с серьезным обвинением в нападении в пятницу, что поставило под сомнение его предстоящее мировое турне, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Брауну предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений в том, что прокуроры назвали "неспровоцированным нападением" в лондонском ночном клубе в 2023 году.

36-летнему певцу еще не было предложено сделать заявление по обвинению. Его тур-менеджер и звукозаписывающая компания не сразу отреагировали на запрос о комментарии.

Добавим

Браун был арестован в отеле в Манчестере, на севере Англии, на этой неделе после возвращения в Великобританию.

Прокурор Ханна Николс сообщила в пятницу магистратскому суду Манчестера, что Браун совершил "неспровоцированное нападение с оружием в ночном клубе, полном людей".

Она добавила, что Браун якобы напал на музыкального продюсера с бутылкой в ​​ночном клубе Tape в центре Лондона 19 февраля 2023 года.

Звезда R&B, двукратный обладатель премии Грэмми, известный такими хитами, как "Loyal", "Run It" и "Under the Influence", собирается начать свой тур "Breezy Bowl XX" 8 июня в Нидерландах.

Судья Джоанн Херст заключила Брауна под стражу перед его следующим появлением в лондонском Королевском суде Саутуарк 13 июня.