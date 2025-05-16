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Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

Київ • УНН

 • 8126 перегляди

Американському співаку Крісу Брауну пред'явлено звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень у Лондоні в 2023 році. Суд відмовив йому у звільненні під заставу, що ставить під загрозу його світове турне.

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

Американському співаку Крісу Брауну було відмовлено у звільненні під заставу англійським судом у зв'язку з серйозним звинуваченням у нападі, що поставило під сумнів його майбутнє світове турне, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Брауну пред'явлено звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень у тому, що прокурори назвали "неспровокованим нападом" у лондонському нічному клубі в 2023 році.

36-річному співаку ще не було запропоновано зробити заяву за звинуваченням. Його тур-менеджер і звукозаписувальна компанія не відразу відреагували на запит про коментар.

Додамо

Браун був заарештований у готелі в Манчестері, на півночі Англії, цього тижня після повернення до Великої Британії.

Прокурор Ханна Ніколс повідомила в п'ятницю магістратському суду Манчестера, що Браун скоїв "неспровокований напад зі зброєю в нічному клубі, повному людей".

Вона додала, що Браун нібито напав на музичного продюсера з пляшкою в нічному клубі Tape в центрі Лондона 19 лютого 2023 року.

Зірка R&B, дворазовий володар премії Греммі, відомий такими хітами, як "Loyal", "Run It" і "Under the Influence", збирається почати свій тур "Breezy Bowl XX" 8 червня в Нідерландах.

Суддя Джоанн Херст ув'язнила Брауна під варту перед його наступною появою в лондонському Королівському суді Саутуарк 13 червня.

Антоніна Туманова

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