В Украину возвращается тепло: синоптик обещает повышение температуры

В большинстве регионов Украины во вторник, 20 мая, еще будет преобладать несколько влажная погода. А вот в четверг, 22 мая, в Украину придет долгожданное потепление, и столбики термометра в большинстве областей поднимутся выше отметки +20. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, передает УНН.

"Дожди уже немного надоели, даже с мантрой о пользе для растений. Поэтому я бы хотела вас порадовать близким синоптическим будущим, когда Украина - одна из самых теплых. Вот вам прогностическая карта температуры воздуха на ближайший четверг, на 22-е мая. Какая замечательная картинка, какой теплый воздух", - написала Диденко и показала карту.

В четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 градусов, и только на западе 23-го мая коварный атмосферный фронт освежит воздух до также, в принципе, комфортных +15...+20 градусов