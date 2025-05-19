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В Украину возвращается тепло: синоптик обещает повышение температуры

Киев • УНН

 • 276 просмотра

22 мая в Украине ожидается потепление, температура поднимется выше +20 градусов. Однако, после кратковременного похолодания на выходных, тепло снова вернется.

В Украину возвращается тепло: синоптик обещает повышение температуры

В большинстве регионов Украины во вторник, 20 мая, еще будет преобладать несколько влажная погода. А вот в четверг, 22 мая, в Украину придет долгожданное потепление, и столбики термометра в большинстве областей поднимутся выше отметки +20. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Дожди уже немного надоели, даже с мантрой о пользе для растений. Поэтому я бы хотела вас порадовать близким синоптическим будущим, когда Украина - одна из самых теплых. Вот вам прогностическая карта температуры воздуха на ближайший четверг, на 22-е мая. Какая замечательная картинка, какой теплый воздух", - написала Диденко и показала карту.

В четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 градусов, и только на западе 23-го мая коварный атмосферный фронт освежит воздух до также, в принципе, комфортных +15...+20 градусов

- порадовала Диденко.

По ее словам, во вторник же, 20 мая, периодически будет дождливо, однако и просветления с солнышком также будут. Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 градусов, на Волыни, Ровенщине и на Луганщине +17...+20 градусов.

В Киеве завтра местами также пройдет дождь, днем температура будет держаться около +15 градусов.

Из ближайшего: умеренно тепло, еще теплее, выходными, 24-25 мая, кратковременное похолодание, а затем снова тепло

- отметила Диденко.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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