В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури
Київ • УНН
22 травня в Україні очікується потепління, температура підніметься вище +20 градусів. Проте, після короткочасного похолодання на вихідних, тепло знову повернеться.
У більшості регіонів України у вівторок, 20 травня, ще переважатиме дещо волога погода. А ось у четвер, 22 травня, в Україну прийде довгоочікуване потепління, і стовпчики термометра у більшості областей піднімуться вище позначки +20. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, передає УНН.
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"Дощі вже трохи набридли, навіть із мантрою про користь для рослин. Тому я б хотіла вас порадувати близьким синоптичним майбутнім, коли Україна - одна з найтепліших. Ось вам прогностична карта температури повітря на найближчий четвер, на 22-те травня. Яка чудова картинка, яке тепле повітря", - написала Діденко і показала карту.
У четвер-п'ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20...+25 градусів і лише на заході 23-го травня підступний атмосферний фронт освіжить повітря до також, в принципі, комфортних +15...+20 градусів
За її словами, у вівторок же, 20 травня, періодично дощитиме, проте і прояснення із сонечком також будуть. Температура повітря протягом дня становитиме +13...+18 градусів, на Волині, Рівненщині та на Луганщині +17...+20 градусів.
У Києві завтра місцями також пройде дощ, вдень температура триматиметься близько +15 градусів.
З найближчого: помірно тепло, ще тепліше, вихідними, 24-25 травня, короткочасне похолодання, а потім знову тепло
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