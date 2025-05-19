В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

У більшості регіонів України у вівторок, 20 травня, ще переважатиме дещо волога погода. А ось у четвер, 22 травня, в Україну прийде довгоочікуване потепління, і стовпчики термометра у більшості областей піднімуться вище позначки +20. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, передає УНН.

"Дощі вже трохи набридли, навіть із мантрою про користь для рослин. Тому я б хотіла вас порадувати близьким синоптичним майбутнім, коли Україна - одна з найтепліших. Ось вам прогностична карта температури повітря на найближчий четвер, на 22-те травня. Яка чудова картинка, яке тепле повітря", - написала Діденко і показала карту.

У четвер-п'ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20...+25 градусів і лише на заході 23-го травня підступний атмосферний фронт освіжить повітря до також, в принципі, комфортних +15...+20 градусів