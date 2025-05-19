На Херсонщині більшість садків вимерзли: в аграрному комітеті розповіли, чи посмакуємо ми ранніми абрикосами

З ранніми абрикосами в Україні будуть питання, тому що більшість садків вимерзли на Херсонщині. Про це повідомив член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

З чим у нас будуть питання – це з ранніми абрикосами, тому що більшість садків вимерзли на Херсонщині. Ранніми абрикосами на жаль ми не зможемо посмакувати, а будуть трішки пізніші - сказав Соломчук.

Доповнення

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук на початку травня повідомляв, що в Україні заморозки завдали шкоди частині плодово-ягідних культур. Зокрема, може бути втрачено до 80% урожаю абрикосів і персиків.

Експерти журналісту УНН розповідали, що весняні заморозки в Україні вдарили по абрикосах, з персиками ситуація більш-менш нормальна. Проте влітку вони можуть стати дорожчими на 20-25% ніж минулого року.