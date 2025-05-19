В Херсонской области большинство садов заморожено: в аграрном комитете рассказали, сможем ли мы насладиться ранними абрикосами

С ранними абрикосами в Украине будут вопросы, потому что большинство садов вымерзли в Херсонской области. Об этом сообщил член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона, передает УНН.

С чем у нас будут вопросы – это с ранними абрикосами, потому что большинство садов вымерзли в Херсонской области. Ранними абрикосами, к сожалению, мы не сможем полакомиться, а будут немного позже