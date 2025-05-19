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В Херсонской области большинство садов заморожено: в аграрном комитете рассказали, сможем ли мы насладиться ранними абрикосами

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Из-за вымерзания большинства садов на Херсонщине, в Украине могут возникнуть проблемы с ранними абрикосами. Заморозки уже нанесли ущерб плодово-ягодным культурам.

В Херсонской области большинство садов заморожено: в аграрном комитете рассказали, сможем ли мы насладиться ранними абрикосами

С ранними абрикосами в Украине будут вопросы, потому что большинство садов вымерзли в Херсонской области. Об этом сообщил член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона, передает УНН.   

С чем у нас будут вопросы – это с ранними абрикосами, потому что большинство садов вымерзли в Херсонской области. Ранними абрикосами, к сожалению, мы не сможем полакомиться, а будут немного позже

- сказал Соломчук. 

 Дополнение

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в начале мая сообщал, что в Украине заморозки нанесли ущерб части плодово-ягодных культур. В частности, может быть потеряно до 80% урожая абрикосов и персиков. 

 Эксперты журналисту УНН рассказывали, что весенние заморозки в Украине ударили по абрикосам, с персиками ситуация более или менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.          

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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