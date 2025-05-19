В Херсонской области большинство садов заморожено: в аграрном комитете рассказали, сможем ли мы насладиться ранними абрикосами
Киев • УНН
Из-за вымерзания большинства садов на Херсонщине, в Украине могут возникнуть проблемы с ранними абрикосами. Заморозки уже нанесли ущерб плодово-ягодным культурам.
С ранними абрикосами в Украине будут вопросы, потому что большинство садов вымерзли в Херсонской области. Об этом сообщил член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона, передает УНН.
С чем у нас будут вопросы – это с ранними абрикосами, потому что большинство садов вымерзли в Херсонской области. Ранними абрикосами, к сожалению, мы не сможем полакомиться, а будут немного позже
Дополнение
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в начале мая сообщал, что в Украине заморозки нанесли ущерб части плодово-ягодных культур. В частности, может быть потеряно до 80% урожая абрикосов и персиков.
Эксперты журналисту УНН рассказывали, что весенние заморозки в Украине ударили по абрикосам, с персиками ситуация более или менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.