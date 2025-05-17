Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время
Киев • УНН
В подборке представлены фильмы разных жанров: комедии, драмы, приключения. Среди них: "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.", "Наяд", "Мужчина по имени Отто" и другие.
Уютные фильмы - это ленты, которые создают теплую атмосферу, идеальные для просмотра вечером с пледом и чашкой чая или какао. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.
Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф. (Beverly Hills Cop: Axel F) 2024
Детектив Аксель Фоули возвращается к делам в Беверли-Хиллз, когда узнает, что жизнь его дочери Джейн находится под угрозой. Вместе со старыми напарниками Билли и Джоном, они отправляются уничтожать криминальные глубины гламурного городка.
- Жанр: Экшн, Комедия, Криминал;
- Страна: США;
- Режиссер: Адиль Эль Арби, Марк Моллой, Билалл Фалла;
- Актеры: Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Джадж Рейнгольд, Кевин Бейкон, Джон Эштон, Бронсон Пиншо.
Наяд (Nyad) 2023
Энергичная 62-летняя Диана Наяд любит испытания. В 28 лет, она пыталась проплыть примерно 166 километров от Кубы до Флориды, но это ей не удалось. Она желает повторить этот заплыв с более суровыми условиями. И с этим ей поможет тренер Бонни, лучшая подруга Дианы
- Жанр: Драмы, Исторические, Спортивные, Биография;
- Страна: США;
- Режиссер: Джимми Чин;
- Актеры: Джоди Фостер, Аннетт Бенинг, Рис Иванс, Эрика Чо.
Человек по имени Отто (A Man Called Otto) 2022
Старик Отто больше не видит смысла в жизни после потери его жены. Впоследствии, его мучения прерывает молодая семья, которая переехала в дом напротив. Отто встречает и знакомится с Марисоль, она пытается изменить его мировоззрение, заводить неожиданные знакомства, что меняет жизнь Отто.
- Жанр: Комедия, Драмы;
- Страна: США, Швеция;
- Режиссер: Марк Фостер;
- Актеры: Том Хэнкс, Мариана Тревино, Рэйчел Келлер, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Камерон Бриттон, Майк Бирбилья.
Без обид (No Hard Feelings) 2023
Мэдди считает, что она нашла выход из финансовой ямы, когда она находит интересное объявление: богатая семья ищет 19-летнему Перси невесту, чтобы он наконец вышел из замкнутого состояния перед поступлением в колледж. Но застенчивость Перси оказывается сложнее, чем она этого ожидала.
- Жанр: Мелодрамы, Комедия, Драмы;
- Страна: США;
- Режиссер: Джин Ступницки;
- Актеры: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Лаура Бенанти, Мэтью Бродерик, Натали Моралес, Скотт МакАртур.
Магические двери (The Portable Door) 2023
Пол и Софи работают в таинственной лондонской компании, которая имеет не очень благие намерения. Ради своих грязных дел, глава компании Хамфри Уэллс и средний менеджер Деннис Теннер имеют планы использовать корпоративные решения относительно магии и разрушить мир.
- Жанр: Комедия, Приключения, Фэнтези;
- Страна: Австралия;
- Режиссер: Джеффри Волкер;
- Актеры: Кристоф Вальц, Патрик Гибсон, Дэймон Герриман, Софи Вайлд, Сэм Нилл.