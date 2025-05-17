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Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время
12:09 • 426 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

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Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

12:09 • 426 просмотра

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Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

Киев • УНН

 • 424 просмотра

В подборке представлены фильмы разных жанров: комедии, драмы, приключения. Среди них: "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.", "Наяд", "Мужчина по имени Отто" и другие.

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

Уютные фильмы - это ленты, которые создают теплую атмосферу, идеальные для просмотра вечером с пледом и чашкой чая или какао. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф. (Beverly Hills Cop: Axel F) 2024

Детектив Аксель Фоули возвращается к делам в Беверли-Хиллз, когда узнает, что жизнь его дочери Джейн находится под угрозой. Вместе со старыми напарниками Билли и Джоном, они отправляются уничтожать криминальные глубины гламурного городка.

  • Жанр: Экшн, Комедия, Криминал;
    • Страна: США;
      • Режиссер: Адиль Эль Арби, Марк Моллой, Билалл Фалла;
        • Актеры: Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Джадж Рейнгольд, Кевин Бейкон, Джон Эштон, Бронсон Пиншо.

          Наяд (Nyad) 2023

          Энергичная 62-летняя Диана Наяд любит испытания. В 28 лет, она пыталась проплыть примерно 166 километров от Кубы до Флориды, но это ей не удалось. Она желает повторить этот заплыв с более суровыми условиями. И с этим ей поможет тренер Бонни, лучшая подруга Дианы

          • Жанр: Драмы, Исторические, Спортивные, Биография;
            • Страна: США;
              • Режиссер: Джимми Чин;
                • Актеры: Джоди Фостер, Аннетт Бенинг, Рис Иванс, Эрика Чо.

                  Человек по имени Отто (A Man Called Otto) 2022

                  Старик Отто больше не видит смысла в жизни после потери его жены. Впоследствии, его мучения прерывает молодая семья, которая переехала в дом напротив. Отто встречает и знакомится с Марисоль, она пытается изменить его мировоззрение, заводить неожиданные знакомства, что меняет жизнь Отто.

                  • Жанр: Комедия, Драмы;
                    • Страна: США, Швеция;
                      • Режиссер: Марк Фостер;
                        • Актеры: Том Хэнкс, Мариана Тревино, Рэйчел Келлер, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Камерон Бриттон, Майк Бирбилья.

                          Без обид (No Hard Feelings) 2023

                          Мэдди считает, что она нашла выход из финансовой ямы, когда она находит интересное объявление: богатая семья ищет 19-летнему Перси невесту, чтобы он наконец вышел из замкнутого состояния перед поступлением в колледж. Но застенчивость Перси оказывается сложнее, чем она этого ожидала.

                          • Жанр: Мелодрамы, Комедия, Драмы;
                            • Страна: США;
                              •  Режиссер: Джин Ступницки;
                                • Актеры: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Лаура Бенанти, Мэтью Бродерик, Натали Моралес, Скотт МакАртур.

                                  Магические двери (The Portable Door) 2023

                                  Пол и Софи работают в таинственной лондонской компании, которая имеет не очень благие намерения. Ради своих грязных дел, глава компании Хамфри Уэллс и средний менеджер Деннис Теннер имеют планы использовать корпоративные решения относительно магии и разрушить мир.

                                  • Жанр: Комедия, Приключения, Фэнтези;
                                    • Страна: Австралия;
                                      • Режиссер: Джеффри Волкер;
                                        • Актеры: Кристоф Вальц, Патрик Гибсон, Дэймон Герриман, Софи Вайлд, Сэм Нилл.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

                                          ОбществоУНН Lite
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