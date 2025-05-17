Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

Уютные фильмы - это ленты, которые создают теплую атмосферу, идеальные для просмотра вечером с пледом и чашкой чая или какао. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф. (Beverly Hills Cop: Axel F) 2024

Детектив Аксель Фоули возвращается к делам в Беверли-Хиллз, когда узнает, что жизнь его дочери Джейн находится под угрозой. Вместе со старыми напарниками Билли и Джоном, они отправляются уничтожать криминальные глубины гламурного городка.

Жанр: Экшн, Комедия, Криминал;

Страна: США;

Режиссер: Адиль Эль Арби, Марк Моллой, Билалл Фалла;

Актеры: Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Джадж Рейнгольд, Кевин Бейкон, Джон Эштон, Бронсон Пиншо.

Наяд (Nyad) 2023

Энергичная 62-летняя Диана Наяд любит испытания. В 28 лет, она пыталась проплыть примерно 166 километров от Кубы до Флориды, но это ей не удалось. Она желает повторить этот заплыв с более суровыми условиями. И с этим ей поможет тренер Бонни, лучшая подруга Дианы

Жанр: Драмы, Исторические, Спортивные, Биография;

Страна: США;

Режиссер: Джимми Чин;

Актеры: Джоди Фостер, Аннетт Бенинг, Рис Иванс, Эрика Чо.

Человек по имени Отто (A Man Called Otto) 2022

Старик Отто больше не видит смысла в жизни после потери его жены. Впоследствии, его мучения прерывает молодая семья, которая переехала в дом напротив. Отто встречает и знакомится с Марисоль, она пытается изменить его мировоззрение, заводить неожиданные знакомства, что меняет жизнь Отто.

Жанр: Комедия, Драмы;

Страна: США, Швеция;

Режиссер: Марк Фостер;

Актеры: Том Хэнкс, Мариана Тревино, Рэйчел Келлер, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Камерон Бриттон, Майк Бирбилья.

Без обид (No Hard Feelings) 2023

Мэдди считает, что она нашла выход из финансовой ямы, когда она находит интересное объявление: богатая семья ищет 19-летнему Перси невесту, чтобы он наконец вышел из замкнутого состояния перед поступлением в колледж. Но застенчивость Перси оказывается сложнее, чем она этого ожидала.

Жанр: Мелодрамы, Комедия, Драмы;

Страна: США;

Режиссер: Джин Ступницки;

Актеры: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Лаура Бенанти, Мэтью Бродерик, Натали Моралес, Скотт МакАртур.

Магические двери (The Portable Door) 2023

Пол и Софи работают в таинственной лондонской компании, которая имеет не очень благие намерения. Ради своих грязных дел, глава компании Хамфри Уэллс и средний менеджер Деннис Теннер имеют планы использовать корпоративные решения относительно магии и разрушить мир.

Жанр: Комедия, Приключения, Фэнтези;

Страна: Австралия;

Режиссер: Джеффри Волкер;