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П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час
12:09 • 450 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

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П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

12:09 • 450 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

09:29 • 2376 перегляди

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П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

Київ • УНН

 • 424 перегляди

У добірці представлені фільми різних жанрів: комедії, драми, пригоди. Серед них: "Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.", "Наяд", "Чоловік на ім'я Отто" та інші.

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

Затишні фільми - це стрічки, які створюють теплу атмосферу, ідеальні для перегляду ввечері з пледом і чашкою чаю або какао. УНН пропонує добірку фільмів, які можно переглянути у вільний час.

Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф. (Beverly Hills Cop: Axel F) 2024

Детектив Аксель Фоулі повертається до справ у Беверлі-Гіллз, коли дізнається, що життя його доньки Джейн під загрозою. Разом зі старими напарниками Біллі та Джоном, вони вирушають знищувати кримінальні глибини гламурного містечка.

  • Жанр: Екшн, Комедія, Кримінал;
    • Країна: США;
      • Режисер: Аділь Ель Арбі, Марк Моллой, Білалл Фалла;
        • Актори: Едді Мерфі, Джозеф Ґордон-Левітт, Джадж Рейнгольд, Кевін Бейкон, Джон Ештон, Бронсон Піншо.

          Наяд (Nyad) 2023

          Енергійна 62-річна Діана Наяд любить випробування. У 28 років, вона намагалась проплисти приблизно 166 кілометрів від Куби до Флориди, але це їй не вдалося. Вона бажає повторити цей заплив з більш суворими умовами. І з цим їй допоможе тренер Бонні, найкраща подруга Діани

          • Жанр: Драми, Історичні, Спортивні, Біографія;
            • Країна: США;
              • Режисер: Джиммі Чін;
                • Актори: Джоді Фостер, Аннетт Бенінґ, Ріс Іфанс, Еріка Чо.

                  Чоловік на ім'я Отто (A Man Called Otto) 2022

                  Старець Отто більше не бачить сенсу в житті після втрати його жінки. Згодом, його муки перериває молода сім’я, яка переїхала у дім навпроти. Отто зустрічає та знайомиться з Марісол, вона намагається змінити його світогляд, заводити несподівані знайомства, що міняє життя Отто.

                  • Жанр: Комедія, Драми;
                    • Країна: США, Швеція;
                      • Режисер: Марк Фостер;
                        • Актори: Том Генкс, Маріана Тревіно, Рейчел Келлер, Мануель Гарсіа-Рульфо, Камерон Бріттон, Майк Бірбілья.

                          Без образ (No Hard Feelings) 2023

                          Медді вважає, що вона знайшла вихід з фінансової ями, коли вона знаходить цікаве оголошення: багата родина шукає 19-річному Персі наречену, щоб він нарешті вийшов зі замкнутого стану перед вступом до коледжу. Але сором’язливість Персі виявляється складнішою, ніж вона цього очікувала.

                          • Жанр: Мелодрами , Комедія , Драми;
                            • Країна: США;
                              •  Режисер: Джин Ступніцкі;
                                • Актори: Дженніфер Лоуренс, Ендрю Барт Фельдман, Лаура Бенанті, Метью Бродерік, Наталі Моралес, Скотт МакАртур.

                                  Магічні двері (The Portable Door) 2023

                                  Пол та Софі працюють у таємничій лондонській компанії, яка має не дуже благі наміри. Заради своїх брудних справ, голова компанії Хамфрі Веллс та середній менеджер Денніс Теннер мають плани використати корпоративні рішення щодо магії та зруйнувати світ.

                                  • Жанр: Комедія, Пригоди, Фентезі;
                                    • Країна: Австралія;
                                      • Режисер: Джеффрі Волкер;
                                        • Актори: Крістоф Вальц, Патрік Ґібсон, Деймон Герріман, Софі Вайлд, Сем Нілл.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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