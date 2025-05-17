Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

Мексика требует компенсации от американского YouTube-блогера MrBeast и продюсерской компании, обвиняя их в использовании древних пирамид страны в коммерческих целях, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Видео "Я исследовал древние храмы возрастом 2000 лет" (I Explored 2000 Year Old Ancient Temples) показывает инфлюенсера, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, и его команду, исследующих древние города майя, имея разрешение.

Но в одной части видео, которое набрало более 60 миллионов просмотров за неделю, MrBeast рекламирует свой шоколадный продукт как "десерт майя" и призывает зрителей покупать его.

Власти заявили, что, хотя они дали YouTube-блогеру разрешение на съемку на объектах, они не разрешали коммерческое использование. Представитель MrBeast отверг некоторые обвинения.

Представитель YouTube-блогера сообщил BBC: "Никаких рекламных материалов не снималось ни на одном археологическом объекте, находящемся под контролем INAH (Национального института антропологии и истории)".

В видео сцена, рекламирующая шоколадную закуску, по-видимому, снята на кемпинге инфлюенсера, отмечает издание.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в среду призвала провести расследование условий, на которых было выдано разрешение на съемку.

Дополнение

MrBeast, которого называют королем YouTube, имеет наибольшее количество подписок на платформе, с 395 миллионами подписчиков. Его видео о пирамидах майя было опубликовано 10 мая.