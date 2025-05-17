Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами
Київ • УНН
Мексика звинувачує MrBeast у комерційному використанні стародавніх пірамід майя. Влада заявила, що блогер рекламував свій шоколад як "десерт майя", що не було дозволено.
Мексика вимагає компенсації від американського YouTube-блогера MrBeast і продюсерської компанії, звинувачуючи їх у використанні стародавніх пірамід країни в комерційних цілях, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Відео "Я досліджував стародавні храми віком 2000 років" (I Explored 2000 Year Old Ancient Temples) показує інфлюенсера, справжнє ім'я якого Джиммі Дональдсон, і його команду, які досліджують стародавні міста майя, маючи дозвіл.
Але в одній частині відео, яке набрало понад 60 мільйонів переглядів за тиждень, MrBeast рекламує свій шоколадний продукт як "десерт майя" і закликає глядачів купувати його.
Влада заявила, що, хоча вони дали YouTube-блогеру дозвіл на зйомку на об'єктах, вони не дозволяли комерційне використання. Представник MrBeast відкинув деякі звинувачення.
Представник YouTube-блогера повідомив BBC: "Жодних рекламних матеріалів не знімалося на жодному археологічному об'єкті, що знаходиться під контролем INAH (Національного інституту антропології та історії)".
У відео сцена, що рекламує шоколадну закуску, схоже, знята у кемпінгу інфлюенсера, зазначає видання.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум в середу закликала провести розслідування умов, на яких було видано дозвіл на зйомку.
Доповнення
MrBeast, якого називають королем YouTube, має найбільшу кількість підписок на платформі, з 395 мільйонами підписників. Його відео про піраміди майя було опубліковано 10 травня.