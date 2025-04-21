Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

Модель Хейли Бибер опубликовала редкие фото со своим сыном Джеком - во время празднования Пасхи, пишет УНН.

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В сообщении в Instagram 28-летняя Хейли показала, как нежно обнимает малыша, как указывает Daily Mail, наслаждаясь первой Пасхой в статусе мамы.

На одном из снимков Хейли держит сына на руках в лучах солнца, одетая в белое кружевное платье. Маленький Джек был в белой футболке и желтом комбинезоне с синим кроликом спереди. В сообщении Хейли также вспомнила, как год назад праздновала Пасху еще беременной - она добавила архивное фото в красно-белом сарафане, сделанное перед зеркалом.

Как сообщают СМИ, модель подписала свой новый пост простым обращением к своим поклонникам: "Эта Пасха против прошлой Пасхи хе-хе", а затем добавила эмодзи кролика.

В прошлом интервью изданию WWD в октябре прошлого года Хейли размышляла о том, как совмещать работу и материнство.

"Я делаю только то, что мне комфортно физически, умственно и эмоционально", - заявила она тогда изданию.

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А в интервью журналу Elle того же месяца звезда заявила: "Рождение сына, несомненно, изменило всю мою жизнь. Это определенно лучшая часть года".

Хотя многое изменилось, Бибер объяснила, что она, как и прежде, старается находить время для себя, например, уделяя внимание уходу за кожей.

"Мое время стало другим, и я определенно ценю то, что происходит быстро, легко и стремительно", - отметила она.

Она добавила: "Мой уход за кожей и так был минимальным, и я чувствую, что моя философия ухода за кожей отлично вписалась в мою новую жизнь".

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