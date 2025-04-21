Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

Модель Гейлі Бібер опублікувала рідкісні фото зі своїм сином Джеком - під час святкування Великодня, пише УНН.

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У дописі в Instagram 28-річна Гейлі показала, як ніжно обіймає малюка, як вказує Daily Mail, насолоджуючись першим Великоднем у статусі мами.

На одному зі знімків Гейлі тримає сина на руках у променях сонця, одягнена в білу мереживну сукню. Маленький Джек був у білій футболці та жовтому комбінезоні з синім кроликом спереду. У дописі Гейлі також пригадала, як рік тому святкувала Великдень ще вагітною - вона додала архівне фото в червоно-білому сарафані, зроблене перед дзеркалом.

Як повідомляє ЗМІ, модель підписала свій новий пост простим зверненням до своїх шанувальників: "Цей Великдень проти минулого Великодня хе-хе", а потім додала емодзі кролика.

У минулому інтерв'ю виданню WWD у жовтні минулого року Гейлі розмірковувала про те, як поєднувати роботу і материнство.

"Я роблю тільки те, що мені комфортно фізично, розумово й емоційно", - заявила вона тоді виданню.

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А в інтерв'ю журналу Elle того ж місяця зірка заявила: "Народження сина, безсумнівно, змінило все моє життя. Це безперечно найкраща частина року".

Хоча багато що змінилося, Бібер пояснила, що вона, як і раніше, намагається знаходити час для себе, наприклад, приділяючи увагу догляду за шкірою.

"Мій час став іншим, і я безумовно ціную те, що відбувається швидко, легко і стрімко", - зазначила вона.

Вона додала: "Мій догляд за шкірою і так був мінімальним, і я відчуваю, що моя філософія догляду за шкірою чудово вписалася в моє нове життя".

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