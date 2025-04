Скандал у TikTok: Гейлі Бібер відкидає звинувачення у висміюванні Селени Гомес

Американська модель Гейлі Бібер заперечила, що їй "сподобалася" публікація в TikTok, яка висміювала спільну фотосесію Селени Гомес і її нареченого Бенні Бланко для журналу Interview.

Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Користувачка TikTok Кортні Престо заявила, що Гейлі відреагувала на її відео, в якому вона критикувала деякі знімки пари. Однак представник Бібер у коментарі Us Weekly спростував це твердження.

Цього ніколи не було. Вся ця історія була вигадана творцем контенту, який хотів отримати вигоду зі старої, обридлої розповіді - заявив її представник виданню Us Weekly.

Фанати Гомес звинуватили Гейлі у навмисному негативному ставленні до співачки, вказуючи на те, що публікація мала лише 5 тисяч лайків, але, за їхніми словами, все одно потрапила в поле зору дружини Джастіна Бібера.

Авторка відео у TikTok Кортні, висміювала деякі зображення, в тому числі досить дивний знімок ніг Селени, що лежать на щоках Бенні.

Це найгірше. Вибачте, що так роблю з усіма, але мені довелося подивитися ці фотографії, так що зробіть і ви - підписала Кортні пост із зверненням до своїх підписників.

За словами Кортні, Гейлі сподобалося відео, і воно не залишилося непоміченим іншими користувачами TikTok.

Гейлі Бібер, чому тобі це подобається? Хейлі Бібер так одержима Селеною, як дівчисько? Та залиште її в спокої - прокоментував один чоловік

Сама Селена Гомес не коментувала ситуацію, натомість у неділю вона поділилася відео, на якому разом із Бенні Бланко насолоджується поїздкою в рожевому кабріолеті.

Вона також анонсувала вихід свого нового альбому I Said I Love You First, реліз якого запланований на 21 березня.

