Селена Гомес висміяла республіканця, який закликав "депортувати"

Американська співачка Селена Гомес опинилася в скандалі після відео, у якому висловила співчуття іммігрантам, що постраждали від депортаційних рейдів адміністрації Дональда Трампа. Один із колишніх кандидатів до Сенату США від Республіканської партії закликав депортувати артистку, на що вона відповіла з іронією.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, відповідаючи на коментар колишнього кандидата до Сенату США про те, що її слід "депортувати" через її відео, Гомес написала в соціальних мережах: "Дякую за сміх".

Проте співачка видалила відео на тлі сплеску активності в соціальних мережах, частково спровокованого консерваторами, які виступають за депортаційні рейди, що їх адміністрація Трампа проводила на початку його другого президентства, яке розпочалося 20 січня.

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У відео, про який ідеться, 32-річна Гомес витирає сльози і каже: "Я просто хотіла сказати, що мені дуже шкода. На всіх моїх людей нападають, на дітей. Я не розумію. Я хотіла би щось зробити, але не можу. Я спробую все. Обіцяю".

Адміністрація Трампа відреагувала на заяву Гомес. Відповідаючи на запитання в інтерв'ю Fox News про відео, "прикордонний цар" Трампа Том Гоман послався на необґрунтоване твердження адміністрації про те, що імміграційні рейди були спрямовані винятково на людей із кримінальним минулим, які приїхали до США без дозволу.

Якщо їм це не подобається, то йдіть до Конгресу і міняйте закон - сказав Хоман щодо рейдів, які призвели до повідомлень про затримання корінних американців і вимог пред'явити докази громадянства.

"Ми проведемо цю операцію без вибачень".

Крім того, колишній кандидат у Сенат США від Республіканської партії від штату Юта Сем Паркер опублікував пости в соціальних мережах, у яких звинуватив Гомес у "утриманському ставленні", що заслуговує на депортацію з країни, громадянкою якої вона є все життя.

В одному з дописів Паркер образив Гомес, назвавши її "нащадком мексиканських нелегалів", додавши: "Можливо, Селену теж слід депортувати?"

У другому дописі Паркер говорив: "Депортуйте Селену Гомес", після чого він продовжив насміхатися з артистки, фанатів, які встали на її захист, і ЗМІ, які висвітлювали його тираду.

Нагадаємо Білий дім повідомив про затримання 538 нелегальних іммігрантів, включаючи підозрюваного в тероризмі. Серед затриманих - члени банди Трен де Арагуа та особи, засуджені за злочини проти неповнолітніх.