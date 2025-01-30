Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

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Селена Гомес оказалась в центре скандала после видео в поддержку иммигрантов, пострадавших от депортационных рейдов Трампа. Бывший кандидат в Сенат от республиканцев призвал депортировать певицу, на что она иронично ответила.

Американская певица Селена Гомес оказалась в скандале после  видео, в котором выразила сочувствие иммигрантам, пострадавшим от депортационных рейдов администрации Дональда Трампа. Один из бывших кандидатов в Сенат США от Республиканской партии призвал депортировать артистку, на что она ответила с иронией.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, отвечая на комментарий бывшего кандидата в Сенат США  о том, что ее следует «депортировать» из-за ее видео, Гомес написала в социальных сетях: «Спасибо за смех».

Однако певица удалила видео на фоне всплеска активности в социальных сетях, частично спровоцированного консерваторами, выступающими за депортационные рейды, которые администрация Трампа проводила в начале его второго президентства, которое началось 20 января.

Дополнение

 В видео, о котором идет речь, 32-летняя Гомес вытирает слезы и говорит: «Я просто хотела сказать, что мне очень жаль. На всех моих людей нападают, на детей. Я не понимаю. Я хотела бы что-то сделать, но не могу. Я попробую все. Обещаю».

Администрация Трампа отреагировала на заявление Гомес. Отвечая на вопрос в интервью Fox News о видео, «пограничный царь» Трампа Том Гоман сослался на необоснованное утверждение администрации о том, что иммиграционные рейды были направлены исключительно на людей с криминальным прошлым, которые приехали в США без разрешения.

Если им это не нравится, то идите в Конгресс и меняйте закон

- сказал Хоман относительно рейдов, которые привели к сообщениям о задержании коренных американцев и требованиям предъявить доказательства гражданства.

«Мы проведем эту операцию без извинений».

Кроме того, бывший кандидат в Сенат США от Республиканской партии от штата Юта Сэм Паркер опубликовал посты в социальных сетях, в которых обвинил Гомес в «иждивенческом отношении», что заслуживает депортации из страны, гражданкой которой она является всю жизнь.

В одном из постов Паркер оскорбил Гомес, назвав ее «потомком мексиканских нелегалов», добавив: «Возможно, Селену тоже следует депортировать?»

Во втором посте Паркер говорил: «Депортируйте Селену Гомес», после чего он продолжил насмехаться над артисткой, фанатами, которые встали на ее защиту, и СМИ, которые освещали его тираду.

Напомним Белый дом сообщил о задержании 538 нелегальных иммигрантов, включая подозреваемого в терроризме. Среди задержанных - члены банды Трен де Арагуа и лица, осужденные за преступления против несовершеннолетних.

Алина Волянская

Алина Волянская

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