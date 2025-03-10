Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес
Киев • УНН
Представитель Хейли Бибер опроверг, что модель поставила лайк видео с критикой фотосессии Селены Гомес для Interview. Скандал возник из-за TikTok-блогера, который заявил о реакции Бибер на ее пост.
Американская модель Хейли Бибер опровергла, что ей "понравилась" публикация в TikTok, которая высмеивала совместную фотосессию Селены Гомес и ее жениха Бенни Бланко для журнала Interview.
Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Пользовательница TikTok Кортни Престо заявила, что Хейли отреагировала на ее видео, в котором она критиковала некоторые снимки пары. Однако представитель Бибер в комментарии Us Weekly опроверг это утверждение.
Этого никогда не было. Вся эта история была выдумана создателем контента, который хотел получить выгоду из старой, надоевшей истории
Фанаты Гомес обвинили Хейли в намеренном негативном отношении к певице, указывая на то, что публикация имела всего 5 тысяч лайков, но, по их словам, все равно попала в поле зрения жены Джастина Бибера.
Автор видео в TikTok Кортни высмеивала некоторые изображения, в том числе довольно странный снимок ног Селены, лежащих на щеках Бенни.
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Это худшее. Извините, что так делаю со всеми, но мне пришлось посмотреть эти фотографии, так что сделайте и вы
По словам Кортни, Хейли понравилось видео, и оно не осталось незамеченным другими пользователями TikTok.
Хейли Бибер, почему тебе это нравится? Хейли Бибер так одержима Селеной, как девочка? Да оставьте ее в покое
Сама Селена Гомес не комментировала ситуацию, вместо этого в воскресенье она поделилась видео, на котором вместе с Бенни Бланко наслаждается поездкой в розовом кабриолете.
Она также анонсировала выход своего нового альбома I Said I Love You First, релиз которого запланирован на 21 марта.
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