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Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Киев • УНН

 • 156696 просмотра

Представитель Хейли Бибер опроверг, что модель поставила лайк видео с критикой фотосессии Селены Гомес для Interview. Скандал возник из-за TikTok-блогера, который заявил о реакции Бибер на ее пост.

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Американская модель Хейли Бибер опровергла, что ей "понравилась" публикация в TikTok, которая высмеивала совместную фотосессию Селены Гомес и ее жениха Бенни Бланко для журнала Interview.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Пользовательница TikTok Кортни Престо заявила, что Хейли отреагировала на ее видео, в котором она критиковала некоторые снимки пары. Однако представитель Бибер в комментарии Us Weekly опроверг это утверждение.

Этого никогда не было. Вся эта история была выдумана создателем контента, который хотел получить выгоду из старой, надоевшей истории

- заявил ее представитель изданию Us Weekly. 

Фанаты Гомес обвинили Хейли в намеренном негативном отношении к певице, указывая на то, что публикация имела всего 5 тысяч лайков, но, по их словам, все равно попала в поле зрения жены Джастина Бибера.

Автор видео в TikTok Кортни высмеивала некоторые изображения, в том числе довольно странный снимок ног Селены, лежащих на щеках Бенни.

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»30.01.25, 17:57 • 140205 просмотров

Это худшее. Извините, что так делаю со всеми, но мне пришлось посмотреть эти фотографии, так что сделайте и вы

- подписала Кортни пост с обращением к своим подписчикам.

По словам Кортни, Хейли понравилось видео, и оно не осталось незамеченным другими пользователями TikTok.

Хейли Бибер, почему тебе это нравится? Хейли Бибер так одержима Селеной, как девочка? Да оставьте ее в покое

- прокомментировал один мужчина

Сама Селена Гомес не комментировала ситуацию, вместо этого в воскресенье она поделилась видео, на котором вместе с Бенни Бланко наслаждается поездкой в розовом кабриолете.

Она также анонсировала выход своего нового альбома I Said I Love You First, релиз которого запланирован на 21 марта.

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков24.02.25, 11:30 • 140023 просмотра

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