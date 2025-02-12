ЦАХАЛ усиливает военное присутствие возле Газы из-за ультиматума ХАМАСа
Киев • УНН
Израильская армия повысила боеготовность на юге и направила дополнительные войска в Сектор Газа. Это произошло после ультиматума Нетаньяху об освобождении заложников до 15 февраля.
Израильская армия объявила о повышении боеготовности на южном направлении и переброске туда подкреплений на случай «различных сценариев». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, пишет УНН.
Детали
Распоряжения касаются Южного командования, в подчинении которого находятся, в частности, прилегающие к Сектору Газа, районы страны. Туда отправили дополнительных военных, в том числе и резервистов.
Отправка подкреплений в войска и мобилизация резервистов проводятся в рамках подготовки к различным сценариям,
Справочно
Заявление обнародовали сразу после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который предупредил о готовности возобновить интенсивные боевые действия в анклаве, если до полудня 15 февраля движение ХАМАС не освободит новую группу израильских заложников.
Напомним,
ХАМАС отказался от запланированного на 15 февраля обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Террористы обвинили Израиль в блокировании гуманитарной помощи и препятствовании возвращению жителей северной Газы.