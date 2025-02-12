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ЦАХАЛ посилює військову присутність біля Гази через ультиматум ХАМАСу

ЦАХАЛ посилює військову присутність біля Гази через ультиматум ХАМАСу

Київ • УНН

 • 29468 перегляди

Ізраїльська армія підвищила боєготовність на півдні та направила додаткові війська до Сектору Гази. Це відбулось після ультиматуму Нетаньяху щодо звільнення заручників до 15 лютого.

Ізраїльська армія оголосила про підвищення боєготовності на південному напрямку і перекидання туди підкріплень на випадок "різних сценаріїв". Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ, пише УНН.

Деталі

Розпорядження стосуються Південного командування, у підпорядкуванні якого знаходяться, зокрема, прилеглі до Сектору Гази, райони країни. Туди відправили додаткових військових, зокрема й резервістів.

Відправлення підкріплень до військ і мобілізація резервістів проводяться в рамках підготовки до різних сценаріїв,

йдеться в заяві армійської пресслужби.

Довідково

Заяву оприлюднили відразу після виступу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який попередив про готовність відновити інтенсивні бойові дії в анклаві, якщо до полудня 15 лютого рух ХАМАС не звільнить нову групу ізраїльських заручників.

Нагадаємо

ХАМАС відмовився від запланованого на 15 лютого обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Терористи звинуватили Ізраїль у блокуванні гуманітарної допомоги та перешкоджанні поверненню жителів північної Гази.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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