Израиль атаковал туннель контрабанды оружия между Сирией и Ливаном
Киев • УНН
Армия обороны Израиля нанесла удары по тоннелю контрабанды оружия между Сирией и Ливаном в районе Бекка. Также были уничтожены склады боеприпасов и ракетные установки, представлявшие угрозу безопасности.
Израиль нанес удары по тоннелю контрабанды оружия между Сирией и Ливаном. Об этом сообщает Армии обороны Израиля, передает УНН.
Детали
По данным разведки, этот объект использовался для незаконных поставок оружия в районе Бекка и ранее уже подвергался атакам.
Кроме этого, израильская авиация уничтожила несколько складов боеприпасов и ракетных установок, которые, по данным военных, представляли прямую угрозу безопасности.
Операция проводилась в рамках предотвращения эскалации и нарушения договоренностей между Израилем и Ливаном. Израильская армия подчеркнула готовность продолжать действия, направленные на устранение угроз и недопущение восстановления военного потенциала группировки.
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