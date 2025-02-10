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Ізраїль атакував тунель контрабанди зброї між Сирією та Ліваном

Ізраїль атакував тунель контрабанди зброї між Сирією та Ліваном

Київ • УНН

 • 47060 перегляди

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном у районі Бекка. Також було знищено склади боєприпасів і ракетні установки, що становили загрозу безпеці.

Ізраїль завдав ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном. Про це повідомляє Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, цей об'єкт використовувався для незаконного постачання зброї у районі Бекка та раніше вже зазнавав атак. 

Окрім цього, ізраїльська авіація знищила кілька складів боєприпасів і ракетних установок, які, за даними військових, становили пряму загрозу безпеці. 

Операція проводилася в рамках запобігання ескалації та порушення домовленостей між Ізраїлем і Ліваном. Ізраїльська армія наголосила на готовності продовжувати дії, спрямовані на усунення загроз та недопущення відновлення військового потенціалу угруповання.

ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських військових-заручниць після 477 днів полону25.01.25, 12:16 • 30055 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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