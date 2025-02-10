Ізраїль атакував тунель контрабанди зброї між Сирією та Ліваном
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном у районі Бекка. Також було знищено склади боєприпасів і ракетні установки, що становили загрозу безпеці.
Ізраїль завдав ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном. Про це повідомляє Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
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За даними розвідки, цей об'єкт використовувався для незаконного постачання зброї у районі Бекка та раніше вже зазнавав атак.
Окрім цього, ізраїльська авіація знищила кілька складів боєприпасів і ракетних установок, які, за даними військових, становили пряму загрозу безпеці.
Операція проводилася в рамках запобігання ескалації та порушення домовленостей між Ізраїлем і Ліваном. Ізраїльська армія наголосила на готовності продовжувати дії, спрямовані на усунення загроз та недопущення відновлення військового потенціалу угруповання.
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