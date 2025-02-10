Ізраїль атакував тунель контрабанди зброї між Сирією та Ліваном

Ізраїль завдав ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном. Про це повідомляє Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

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За даними розвідки, цей об'єкт використовувався для незаконного постачання зброї у районі Бекка та раніше вже зазнавав атак.

Окрім цього, ізраїльська авіація знищила кілька складів боєприпасів і ракетних установок, які, за даними військових, становили пряму загрозу безпеці.

Операція проводилася в рамках запобігання ескалації та порушення домовленостей між Ізраїлем і Ліваном. Ізраїльська армія наголосила на готовності продовжувати дії, спрямовані на усунення загроз та недопущення відновлення військового потенціалу угруповання.

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