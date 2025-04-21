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Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
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Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

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Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Напряженная неделя 22-28 апреля под влиянием Великого Креста и Новолуния в Тельце несет риски конфликтов. Однако аспекты планет также дают шансы на обретение внутренней опоры и порядка в финансах.

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

Неделя под влиянием Великого Креста и Новолуния в Тельце будет крайне напряжённой для большинства знаков. Аспекты планет указывают на возможные конфликты, ошибки, эмоциональные всплески. Но также открывают возможность для глубоких осознаний и зрелых решений. Что ждет представителей всех знаков Зодиака -  специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко. 

Как отметила Базиленко, на этой неделе нас ожидает одна из самых сложных и потенциально опасных астрологических конфигураций года — Великий Крест. Он продержится практически всю неделю и включает:

  • Солнце в Тельце в оппозиции к Черной Луне в Скорпионе;
    • Марс во Льве в оппозиции к Плутону в Водолее.

      Это создаёт мощное поле напряжения, способное стать триггером как личных кризисов, так и глобальных событий.

      1. Солнце в оппозиции к Черной Луне

      Этот аспект выносит на поверхность темы:

      • Финансовых конфликтов
        • Ценностей и собственности
          • Природных ресурсов и территориальной целостности

            Черная Луна в Скорпионе — это скрытые угрозы, подводные течения, грязь, выходящая наружу. Ситуации могут быть острыми, манипулятивными, разрушительными.

            2. Марс в оппозиции к Плутону

            Это аспект:

            • борьбы за власть и контроль;
              • усиления военной агрессии;
                • масштабных социальных и политических противостояний.

                  Подобное напряжение уже наблюдалось в конце октября 2024 и январе 2025 во время ретроградного Марса. Сейчас, в третий раз, оно особенно взрывоопасно.

                  25–26 апреля оппозиция достигнет пика. Луна в Овне усилит агрессию и эмоциональное возбуждение.

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                   Массовость и коллективное напряжение

                  21–22 апреля Луна соединяется с Плутоном, включая коллективные сценарии:

                  • массовые протесты;
                    • природные катаклизмы;
                      • коллективные тревоги и техногенные аварии;

                        3. Парад планет в конце Рыб и начале Овна.  Это соединение: Венера, Сатурн, Раху и Нептун

                        На фоне мощных напряжений формируется поддерживающая конфигурация:

                        Большую часть недели будет держаться точное соединение Венеры и Сатурна.

                        Это аспект:

                        • стабильных и зрелых отношений;
                          • финансовой ответственности;
                            • кармической зрелости в любви и деньгах.

                              Но поскольку этот показатель происходит в знаке Рыб возможны:

                              • иллюзии, самообманы;
                                • туманность и затруднённость восприятия ситуации.

                                  4. Новолуние в Тельце — 27 апреля в 22:31 (по киевскому времени)

                                  Новолуние откроет:

                                  • окно для построения новых планов;
                                    • временной портал для проработки финансовых стратегий;
                                      • возможность укрепить партнёрства и внутреннюю устойчивость.

                                        В гороскопе новолуния сохраниться соединение Венеры, Сатурна, Раху и Нептуна.

                                        Благодаря этому у нас есть возможность на протяжении двух недель:

                                        • навести порядки в доме и финансовых делах;
                                          • сформировать здоровые привычки;
                                            • проявлять доброту, спокойствие и ответственность.

                                               Вывод: время зрелости, не паники

                                              "Эта неделя — мощный поворот. Великий Крест говорит о внутреннем и внешнем сжатии, кризисе и переходе. Но одновременно — аспект Венеры, Сатурна и Раху предлагает путь гармонии.

                                              Будьте внимательны. Не торопитесь. Уважайте свои границы и чувства других. Уходите от деструктивных реакций.

                                              Совет недели:

                                              Не бойтесь закрыть старое. Не стесняйтесь начинать заново. Не упускайте возможность построить то, что будет держаться не на эмоциях, а на сути", - заявила Базиленко. 

                                              Овны

                                              Вы полны энергии, и неделя принесёт интересные идеи, полезные знакомства и возможности в обучении. Но ближе к выходным будьте крайне осторожны с деньгами: не рискуйте, не вкладывайте, не делайте крупных покупок. В любовной сфере — избегайте выяснения отношений.

                                              Тельцы

                                              Неделя очень напряжённая, особенно к концу. Новолуние в вашем знаке в аспекте с Марсом и Плутоном может обострить внутренние конфликты и привлечь внешние. Откажитесь от резких решений, избегайте конфликтов, берегите здоровье и не доверяйте агрессивным эмоциям.

                                              Близнецы

                                              Неделя может принести успех и рост авторитета, но внутреннее напряжение будет усиливаться. Особенно в выходные вы можете быть перенасыщены эмоциями и допустить ошибки. Будьте внимательны за рулём, избегайте конфликтов и не поддавайтесь на провокации.

                                              Раки

                                              Вы можете оставаться в нейтральной зоне, если не будете эмоционально втягиваться в происходящее. Категорически не рекомендуется вкладывать деньги, брать кредиты или начинать новые проекты. Также держитесь подальше от конфликтов с друзьями.

                                              Львы

                                              Опасность недели — ваши собственные эмоции. Постарайтесь не вступать в конфликты, особенно с руководством или партнёрами. Будьте деликатны, избегайте скандалов и не принимайте важных решений. Ваша задача — сохранить внутреннюю гармонию.

                                              Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.2025, 11:51 • 171576 просмотров

                                              Девы

                                              Ваша рассудительность — ваш главный ресурс. На этой неделе она особенно пригодится. Избегайте поездок, споров и рискованных действий, не надейтесь на помощь со стороны. Сфокусируйтесь на работе, здоровье и личной стабильности.

                                              Весы

                                              Неделя может быть относительно спокойной, если вы останетесь в зоне комфорта. Избегайте обострений в отношениях — они могут стать решающими и конфликтными. В то же время — хороший период для укрепления уже существующих союзов и внутренней перестройки.

                                              Скорпионы

                                              Неделя тревожная. Вам важно не провоцировать конфликты и не идти на провокации. Особенно будьте осторожны в отношениях, не доверяйте на слово, проверяйте всё. Любое нарушение закона или импульсивное действие может привести к серьёзным последствиям.

                                              Стрельцы

                                              Обратите внимание на здоровье: не перегружайте себя ни физически, ни эмоционально. Энергия нестабильна, возможны конфликты и переутомление. Постарайтесь больше времени проводить с близкими в спокойной обстановке.

                                              Козероги

                                              Если вы посвятите себя спокойным, созидательным делам — неделя пройдёт благоприятно. Будьте особенно осторожны в отношениях с детьми и любимыми: там может возникнуть сильное эмоциональное напряжение. Финансовые авантюры исключены.

                                              Водолеи

                                              Вы — в эпицентре напряжения. Особенно в начале недели избегайте импульсивных решений, категоричности и резкости. Соблюдайте дистанцию в отношениях с близкими, не торопитесь с вопросами недвижимости или ремонта. Держитесь за внутренний центр.

                                              Рыбы

                                              Из всех знаков вы имеете больше всего шансов сохранить спокойствие и гармонию. Помогая другим, вы укрепляете себя. Но: не втягивайтесь в споры, следите за словами. Любая мелочь может стать причиной большого конфликта. Ищите опору внутри себя.

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                                              Лилия Подоляк

                                              Лилия Подоляк

                                              Обществопубликации
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