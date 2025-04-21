Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Киев • УНН
Напряженная неделя 22-28 апреля под влиянием Великого Креста и Новолуния в Тельце несет риски конфликтов. Однако аспекты планет также дают шансы на обретение внутренней опоры и порядка в финансах.
Неделя под влиянием Великого Креста и Новолуния в Тельце будет крайне напряжённой для большинства знаков. Аспекты планет указывают на возможные конфликты, ошибки, эмоциональные всплески. Но также открывают возможность для глубоких осознаний и зрелых решений. Что ждет представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Как отметила Базиленко, на этой неделе нас ожидает одна из самых сложных и потенциально опасных астрологических конфигураций года — Великий Крест. Он продержится практически всю неделю и включает:
- Солнце в Тельце в оппозиции к Черной Луне в Скорпионе;
- Марс во Льве в оппозиции к Плутону в Водолее.
Это создаёт мощное поле напряжения, способное стать триггером как личных кризисов, так и глобальных событий.
1. Солнце в оппозиции к Черной Луне
Этот аспект выносит на поверхность темы:
- Финансовых конфликтов
- Ценностей и собственности
- Природных ресурсов и территориальной целостности
Черная Луна в Скорпионе — это скрытые угрозы, подводные течения, грязь, выходящая наружу. Ситуации могут быть острыми, манипулятивными, разрушительными.
2. Марс в оппозиции к Плутону
Это аспект:
- борьбы за власть и контроль;
- усиления военной агрессии;
- масштабных социальных и политических противостояний.
Подобное напряжение уже наблюдалось в конце октября 2024 и январе 2025 во время ретроградного Марса. Сейчас, в третий раз, оно особенно взрывоопасно.
25–26 апреля оппозиция достигнет пика. Луна в Овне усилит агрессию и эмоциональное возбуждение.
Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить20.04.2025, 09:00 • 37613 просмотров
Массовость и коллективное напряжение
21–22 апреля Луна соединяется с Плутоном, включая коллективные сценарии:
- массовые протесты;
- природные катаклизмы;
- коллективные тревоги и техногенные аварии;
3. Парад планет в конце Рыб и начале Овна. Это соединение: Венера, Сатурн, Раху и Нептун
На фоне мощных напряжений формируется поддерживающая конфигурация:
Большую часть недели будет держаться точное соединение Венеры и Сатурна.
Это аспект:
- стабильных и зрелых отношений;
- финансовой ответственности;
- кармической зрелости в любви и деньгах.
Но поскольку этот показатель происходит в знаке Рыб возможны:
- иллюзии, самообманы;
- туманность и затруднённость восприятия ситуации.
4. Новолуние в Тельце — 27 апреля в 22:31 (по киевскому времени)
Новолуние откроет:
- окно для построения новых планов;
- временной портал для проработки финансовых стратегий;
- возможность укрепить партнёрства и внутреннюю устойчивость.
В гороскопе новолуния сохраниться соединение Венеры, Сатурна, Раху и Нептуна.
Благодаря этому у нас есть возможность на протяжении двух недель:
- навести порядки в доме и финансовых делах;
- сформировать здоровые привычки;
- проявлять доброту, спокойствие и ответственность.
Вывод: время зрелости, не паники
"Эта неделя — мощный поворот. Великий Крест говорит о внутреннем и внешнем сжатии, кризисе и переходе. Но одновременно — аспект Венеры, Сатурна и Раху предлагает путь гармонии.
Будьте внимательны. Не торопитесь. Уважайте свои границы и чувства других. Уходите от деструктивных реакций.
Совет недели:
Не бойтесь закрыть старое. Не стесняйтесь начинать заново. Не упускайте возможность построить то, что будет держаться не на эмоциях, а на сути", - заявила Базиленко.
Овны
Вы полны энергии, и неделя принесёт интересные идеи, полезные знакомства и возможности в обучении. Но ближе к выходным будьте крайне осторожны с деньгами: не рискуйте, не вкладывайте, не делайте крупных покупок. В любовной сфере — избегайте выяснения отношений.
Тельцы
Неделя очень напряжённая, особенно к концу. Новолуние в вашем знаке в аспекте с Марсом и Плутоном может обострить внутренние конфликты и привлечь внешние. Откажитесь от резких решений, избегайте конфликтов, берегите здоровье и не доверяйте агрессивным эмоциям.
Близнецы
Неделя может принести успех и рост авторитета, но внутреннее напряжение будет усиливаться. Особенно в выходные вы можете быть перенасыщены эмоциями и допустить ошибки. Будьте внимательны за рулём, избегайте конфликтов и не поддавайтесь на провокации.
Раки
Вы можете оставаться в нейтральной зоне, если не будете эмоционально втягиваться в происходящее. Категорически не рекомендуется вкладывать деньги, брать кредиты или начинать новые проекты. Также держитесь подальше от конфликтов с друзьями.
Львы
Опасность недели — ваши собственные эмоции. Постарайтесь не вступать в конфликты, особенно с руководством или партнёрами. Будьте деликатны, избегайте скандалов и не принимайте важных решений. Ваша задача — сохранить внутреннюю гармонию.
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.2025, 11:51 • 171576 просмотров
Девы
Ваша рассудительность — ваш главный ресурс. На этой неделе она особенно пригодится. Избегайте поездок, споров и рискованных действий, не надейтесь на помощь со стороны. Сфокусируйтесь на работе, здоровье и личной стабильности.
Весы
Неделя может быть относительно спокойной, если вы останетесь в зоне комфорта. Избегайте обострений в отношениях — они могут стать решающими и конфликтными. В то же время — хороший период для укрепления уже существующих союзов и внутренней перестройки.
Скорпионы
Неделя тревожная. Вам важно не провоцировать конфликты и не идти на провокации. Особенно будьте осторожны в отношениях, не доверяйте на слово, проверяйте всё. Любое нарушение закона или импульсивное действие может привести к серьёзным последствиям.
Стрельцы
Обратите внимание на здоровье: не перегружайте себя ни физически, ни эмоционально. Энергия нестабильна, возможны конфликты и переутомление. Постарайтесь больше времени проводить с близкими в спокойной обстановке.
Козероги
Если вы посвятите себя спокойным, созидательным делам — неделя пройдёт благоприятно. Будьте особенно осторожны в отношениях с детьми и любимыми: там может возникнуть сильное эмоциональное напряжение. Финансовые авантюры исключены.
Водолеи
Вы — в эпицентре напряжения. Особенно в начале недели избегайте импульсивных решений, категоричности и резкости. Соблюдайте дистанцию в отношениях с близкими, не торопитесь с вопросами недвижимости или ремонта. Держитесь за внутренний центр.
Рыбы
Из всех знаков вы имеете больше всего шансов сохранить спокойствие и гармонию. Помогая другим, вы укрепляете себя. Но: не втягивайтесь в споры, следите за словами. Любая мелочь может стать причиной большого конфликта. Ищите опору внутри себя.
Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы20.04.2025, 12:03 • 35148 просмотров