Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

После Пасхи часто остается много вареных яиц, которые так и просятся в любимые блюда. Но не все знают, сколько времени их можно безопасно хранить и как лучше использовать, чтобы ничего не испортилось и не пропало зря. УНН разобрался, как правильно хранить вареные яйца и что вкусного из них приготовить.

Вареные яйца хранятся значительно меньше, чем сырые, поэтому важно соблюдать базовые правила гигиены и не забывать о сроках годности:

неочищенные яйца можно держать в холодильнике до 4 дней. Скорлупа частично защищает продукт от бактерий, но со временем это уже не гарантирует безопасности;

очищенные или фаршированные яйца лучше съесть как можно быстрее — в течение 48 часов. Без скорлупы яйцо быстрее портится и впитывает запахи из холодильника.

Диетологи объяснили, как выходить из поста без вреда для здоровья

Что приготовить из вареных яиц

Сэндвич с яичным салатом

Ингредиенты:

1 большое вареное яйцо;

1-2 столовые ложки майонеза;

2 столовые ложки нарезанного сельдерея;

1 столовая ложка нарезанного зеленого лука или другой зелени;

специи по вкусу;

листья салата;

2 ломтика хлеба.

Как приготовить:

Шаг 1

Разомните немного яйцо вилкой.

Шаг 2

Смешайте яйцо, майонез, сельдерей и зеленый лук. Добавьте специи.

Шаг 3

Поджарьте ломтики хлеба. Положите листья салата на один ломтик хлеба, намажьте яичную смесь поверх салата, положите сверху еще один ломтик хлеба.

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

Картофельный салат

Ингредиенты:

3-4 средние картофелины;

1/4 стакана сока из соленых огурцов;

3 столовые ложки мелко нарезанных соленых огурцов;

1/4 стакана нарезанной петрушки;

1/2 стакана нарезанного красного лука;

2 стебля сельдерея;

1-2 зеленых лука;

1-2 круто сваренных яйца;

1 средняя морковь;

1/2 красного болгарского перца;

1/2 стакана майонеза;

2 чайные ложки дижонской горчицы;

специи по вкусу.

Как приготовить:

Шаг 1

Отварите очищенный, сразу нарезанный картофель.

Шаг 2

Готовый картофель положите в большую миску. Добавьте сок от кошерных маринованных огурцов.

Шаг 3

Добавьте мелко нарезанные соленые огурцы. Добавьте петрушку, лук, сельдерей, зеленый лук, яйцо, морковь и красный болгарский перец.

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

Шаг 4

В отдельной небольшой миске смешайте майонез с горчицей. Добавьте специи.

Шаг 5

Смешайте заправку с картофельной смесью.

Яйца, фаршированные сметаной и беконом

Ингредиенты

12 больших вареных яиц;

1/2 стакана жирной сметаны;

1-2 чайные ложки дижонской горчицы;

1/2 чайной ложки соли;

1/4 - 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;

3-4 полоски бекона;

1 1/2 столовых ложки зеленого лука.

Как приготовить:

Шаг 1

Очистите яйца и разрежьте каждое яйцо пополам. Достаньте яичные желтки и поместите их в миску.

Шаг 2

Используя вилку, разомните желтки. Добавьте сметану, горчицу, соль, чеснок и перемешайте до получения однородной смеси.

Шаг 3

Разогрейте сковородку на среднем огне и обжарьте бекон до желаемой степени хрусткости (приблизительно 5-6 минут).

Шаг 4

Когда бекон достаточно остынет, нарежьте его на мелкие кусочки.

Шаг 5

Выложите смесь из яичного желтка в половинки яичного белка.

Шаг 6

Посыпьте каждое яйцо зеленым луком и кусочками бекона.

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог