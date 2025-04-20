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Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

Киев • УНН

 • 3620 просмотра

После Пасхи остается много вареных яиц. Неочищенные можно хранить в холодильнике до 4 дней, а очищенные – до 48 часов. Из них можно приготовить сэндвич, салат или фаршированные яйца.

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

После Пасхи часто остается много вареных яиц, которые так и просятся в любимые блюда. Но не все знают, сколько времени их можно безопасно хранить и как лучше использовать, чтобы ничего не испортилось и не пропало зря. УНН разобрался, как правильно хранить вареные яйца и что вкусного из них приготовить.

Вареные яйца хранятся значительно меньше, чем сырые, поэтому важно соблюдать базовые правила гигиены и не забывать о сроках годности:

  • неочищенные яйца можно держать в холодильнике до 4 дней. Скорлупа частично защищает продукт от бактерий, но со временем это уже не гарантирует безопасности;
    • очищенные или фаршированные яйца лучше съесть как можно быстрее — в течение 48 часов. Без скорлупы яйцо быстрее портится и впитывает запахи из холодильника.

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      Что приготовить из вареных яиц

      Сэндвич с яичным салатом

      Ингредиенты:

      • 1 большое вареное яйцо;
        • 1-2 столовые ложки майонеза;
          • 2 столовые ложки нарезанного сельдерея;
            • 1 столовая ложка нарезанного зеленого лука или другой зелени; 
              • специи по вкусу;
                • листья салата;
                  • 2 ломтика хлеба.

                    Как приготовить: 

                    Шаг 1

                    Разомните немного яйцо вилкой. 

                    Шаг 2

                    Смешайте яйцо, майонез, сельдерей и зеленый лук. Добавьте специи.

                    Шаг 3

                    Поджарьте ломтики хлеба. Положите листья салата на один ломтик хлеба, намажьте яичную смесь поверх салата, положите сверху еще один ломтик хлеба.

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                    Картофельный салат

                    Ингредиенты:

                    • 3-4 средние картофелины;
                      • 1/4 стакана сока из  соленых огурцов;
                        • 3 столовые ложки мелко нарезанных соленых огурцов;
                          • 1/4 стакана нарезанной петрушки;
                            • 1/2 стакана нарезанного красного лука;
                              • 2 стебля сельдерея;
                                • 1-2 зеленых лука;
                                  • 1-2 круто сваренных яйца;
                                    • 1 средняя морковь;
                                      • 1/2 красного болгарского перца;
                                        • 1/2 стакана майонеза;
                                          • 2 чайные ложки дижонской горчицы;
                                            • специи по вкусу.

                                              Как приготовить: 

                                              Шаг 1

                                              Отварите очищенный, сразу нарезанный картофель.

                                              Шаг 2

                                              Готовый картофель положите в большую миску. Добавьте сок от кошерных маринованных огурцов.

                                              Шаг 3

                                              Добавьте мелко нарезанные соленые огурцы. Добавьте петрушку, лук, сельдерей, зеленый лук, яйцо, морковь и красный болгарский перец.

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                                              Шаг 4

                                              В отдельной небольшой миске смешайте майонез с горчицей. Добавьте специи.

                                              Шаг 5

                                              Смешайте заправку с картофельной смесью. 

                                              Яйца, фаршированные сметаной и беконом

                                              Ингредиенты

                                              • 12 больших вареных яиц;
                                                • 1/2 стакана жирной сметаны;
                                                  • 1-2 чайные ложки дижонской горчицы;
                                                    • 1/2 чайной ложки соли;
                                                      • 1/4 - 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;
                                                        • 3-4 полоски бекона;
                                                          • 1 1/2 столовых ложки зеленого лука.

                                                            Как приготовить: 

                                                            Шаг 1

                                                            Очистите яйца и разрежьте каждое яйцо пополам. Достаньте яичные желтки и поместите их в миску.

                                                            Шаг 2

                                                            Используя вилку, разомните желтки. Добавьте сметану, горчицу, соль, чеснок и перемешайте до получения однородной смеси. 

                                                            Шаг 3

                                                            Разогрейте сковородку на среднем огне и обжарьте бекон до желаемой степени хрусткости (приблизительно 5-6 минут).

                                                            Шаг 4

                                                            Когда бекон достаточно остынет, нарежьте его на мелкие кусочки.

                                                            Шаг 5

                                                            Выложите смесь из яичного желтка в половинки яичного белка.

                                                            Шаг 6

                                                            Посыпьте каждое яйцо зеленым луком и кусочками бекона.

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                                                            Алина Волянская

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