Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить
Киев • УНН
После Пасхи остается много вареных яиц. Неочищенные можно хранить в холодильнике до 4 дней, а очищенные – до 48 часов. Из них можно приготовить сэндвич, салат или фаршированные яйца.
После Пасхи часто остается много вареных яиц, которые так и просятся в любимые блюда. Но не все знают, сколько времени их можно безопасно хранить и как лучше использовать, чтобы ничего не испортилось и не пропало зря. УНН разобрался, как правильно хранить вареные яйца и что вкусного из них приготовить.
Вареные яйца хранятся значительно меньше, чем сырые, поэтому важно соблюдать базовые правила гигиены и не забывать о сроках годности:
- неочищенные яйца можно держать в холодильнике до 4 дней. Скорлупа частично защищает продукт от бактерий, но со временем это уже не гарантирует безопасности;
- очищенные или фаршированные яйца лучше съесть как можно быстрее — в течение 48 часов. Без скорлупы яйцо быстрее портится и впитывает запахи из холодильника.
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Что приготовить из вареных яиц
Сэндвич с яичным салатом
Ингредиенты:
- 1 большое вареное яйцо;
- 1-2 столовые ложки майонеза;
- 2 столовые ложки нарезанного сельдерея;
- 1 столовая ложка нарезанного зеленого лука или другой зелени;
- специи по вкусу;
- листья салата;
- 2 ломтика хлеба.
Как приготовить:
Шаг 1
Разомните немного яйцо вилкой.
Шаг 2
Смешайте яйцо, майонез, сельдерей и зеленый лук. Добавьте специи.
Шаг 3
Поджарьте ломтики хлеба. Положите листья салата на один ломтик хлеба, намажьте яичную смесь поверх салата, положите сверху еще один ломтик хлеба.
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Картофельный салат
Ингредиенты:
- 3-4 средние картофелины;
- 1/4 стакана сока из соленых огурцов;
- 3 столовые ложки мелко нарезанных соленых огурцов;
- 1/4 стакана нарезанной петрушки;
- 1/2 стакана нарезанного красного лука;
- 2 стебля сельдерея;
- 1-2 зеленых лука;
- 1-2 круто сваренных яйца;
- 1 средняя морковь;
- 1/2 красного болгарского перца;
- 1/2 стакана майонеза;
- 2 чайные ложки дижонской горчицы;
- специи по вкусу.
Как приготовить:
Шаг 1
Отварите очищенный, сразу нарезанный картофель.
Шаг 2
Готовый картофель положите в большую миску. Добавьте сок от кошерных маринованных огурцов.
Шаг 3
Добавьте мелко нарезанные соленые огурцы. Добавьте петрушку, лук, сельдерей, зеленый лук, яйцо, морковь и красный болгарский перец.
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Шаг 4
В отдельной небольшой миске смешайте майонез с горчицей. Добавьте специи.
Шаг 5
Смешайте заправку с картофельной смесью.
Яйца, фаршированные сметаной и беконом
Ингредиенты
- 12 больших вареных яиц;
- 1/2 стакана жирной сметаны;
- 1-2 чайные ложки дижонской горчицы;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1/4 - 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;
- 3-4 полоски бекона;
- 1 1/2 столовых ложки зеленого лука.
Как приготовить:
Шаг 1
Очистите яйца и разрежьте каждое яйцо пополам. Достаньте яичные желтки и поместите их в миску.
Шаг 2
Используя вилку, разомните желтки. Добавьте сметану, горчицу, соль, чеснок и перемешайте до получения однородной смеси.
Шаг 3
Разогрейте сковородку на среднем огне и обжарьте бекон до желаемой степени хрусткости (приблизительно 5-6 минут).
Шаг 4
Когда бекон достаточно остынет, нарежьте его на мелкие кусочки.
Шаг 5
Выложите смесь из яичного желтка в половинки яичного белка.
Шаг 6
Посыпьте каждое яйцо зеленым луком и кусочками бекона.
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