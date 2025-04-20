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Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

Київ • УНН

 • 5424 перегляди

Після Великодня залишається багато варених яєць. Неочищені можна зберігати в холодильнику до 4 днів, а очищені – до 48 годин. З них можна приготувати сендвіч, салат чи фаршировані яйця.

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

Після Великодня часто залишається багато зварених яєць, які так і просяться в улюблені страви. Але не всі знають, скільки часу їх можна безпечно зберігати та як краще використати, аби нічого не зіпсувалося і не пропало марно. УНН розібрався, як правильно зберігати варені яйця і що смачного з них приготувати.

Варені яйця зберігаються значно менше, ніж сирі, тож важливо дотримуватись базових правил гігієни та не забувати про строки придатності:

  • неочищені яйця можна тримати у холодильнику до 4 днів. Шкаралупа частково захищає продукт від бактерій, але з часом це вже не гарантує безпеки;
    • очищені або фаршировані яйця краще з’їсти якнайшвидше — впродовж 48 годин. Без шкаралупи яйце швидше псується і вбирає запахи з холодильника.

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      Що приготувати зі зварених яєць

      Сендвіч із яєчним салатом

      Інгредієнти:

      • 1 велике зварене яйце;
        • 1-2 столові ложки майонезу;
          • 2 столові ложки нарізаної селери;
            • 1 столова ложка нарізаної зеленої цибулі або іншої зелені; 
              • спеції за смаком;
                • листя салату;
                  • 2 скибочки хліба.

                    Як приготувати: 

                    Крок 1

                    Розімніть трохи яйце виделкою. 

                    Крок 2

                    Змішайте яйце, майонез, селеру та зелену цибулю. Додайте спеції.

                    Крок 3

                    Підсмажте скибочки хліба. Покладіть листя салату на одну скибочку хліба, намажте яєчну суміш поверх салату, покладіть зверху ще одну скибочку хліба.

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                    Картопляний салат

                    Інгредієнти:

                    • 3-4 середні картоплі;
                      • 1/4 склянки соку з  солоних огірків;
                        • 3 столові ложки дрібно нарізаних солоних огірків;
                          • 1/4 склянки нарізаної петрушки;
                            • 1/2 склянки нарізаної червоної цибулі;
                              • 2 стебла селери;
                                • 1-2 зелених цибулі;
                                  • 1-2 круто зварених яйця;
                                    • 1 середня морква;
                                      • 1/2 червоного болгарського перцю;
                                        • 1/2 склянки майонезу;
                                          • 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
                                            • спеції за смаком.

                                              Як приготувати: 

                                              Крок 1

                                              Відваріть очищену, одразу нарізану картоплю.

                                              Крок 2

                                              Готову картоплю покладіть у велику миску. Додайте сік від кошерних маринованих огірків.

                                              Крок 3

                                              Додайте дрібно нарізані солоні огірки. Додайте петрушку, цибулю, селеру, зелену цибулю, яйце, моркву і червоний болгарський перець.

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                                              Крок 4

                                              В окремій невеликій мисці змішайте майонез із гірчицею. Додайте спеції.

                                              Крок 5

                                              Змішайте заправку з картопляною сумішшю. 

                                              Яйця, фаршировані сметаною та беконом

                                              Інгредієнти

                                              • 12 великих варених яєць;
                                                • 1/2 склянки жирної сметани;
                                                  • 1-2 чайні ложки діжонської гірчиці;
                                                    • 1/2 чайної ложки солі;
                                                      • 1/4 - 1/2 чайної ложки гранульованого часнику;
                                                        • 3-4 смужки бекону;
                                                          • 1 1/2 столових ложки зеленої цибулі.

                                                            Як приготувати: 

                                                            Крок 1

                                                            Очистіть яйця і розріжте кожне яйце навпіл.Дістаньте яєчні жовтки і помістіть їх у миску.

                                                            Крок 2

                                                            Використовуючи виделку, розімніть жовтки. Додайте сметану, гірчицю, сіль, часник і перемішайте до отримання однорідної суміші. 

                                                            Крок 3

                                                            Розігрійте сковорідку на середньому вогні й обсмажте бекон до бажаного ступеня хрусткості (приблизно 5-6 хвилин).

                                                            Крок 4

                                                            Коли бекон достатньо охолоне, наріжте його на дрібні шматочки.

                                                            Крок 5

                                                            Викладіть суміш з яєчного жовтка в половинки яєчного білка.

                                                            Крок 6

                                                            Посипте кожне яйце зеленою цибулею та шматочками бекону.

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                                                            Аліна Волянська

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