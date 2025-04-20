Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

Після Великодня часто залишається багато зварених яєць, які так і просяться в улюблені страви. Але не всі знають, скільки часу їх можна безпечно зберігати та як краще використати, аби нічого не зіпсувалося і не пропало марно. УНН розібрався, як правильно зберігати варені яйця і що смачного з них приготувати.

Варені яйця зберігаються значно менше, ніж сирі, тож важливо дотримуватись базових правил гігієни та не забувати про строки придатності:

неочищені яйця можна тримати у холодильнику до 4 днів. Шкаралупа частково захищає продукт від бактерій, але з часом це вже не гарантує безпеки;

очищені або фаршировані яйця краще з’їсти якнайшвидше — впродовж 48 годин. Без шкаралупи яйце швидше псується і вбирає запахи з холодильника.

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Що приготувати зі зварених яєць

Сендвіч із яєчним салатом

Інгредієнти:

1 велике зварене яйце;

1-2 столові ложки майонезу;

2 столові ложки нарізаної селери;

1 столова ложка нарізаної зеленої цибулі або іншої зелені;

спеції за смаком;

листя салату;

2 скибочки хліба.

Як приготувати:

Крок 1

Розімніть трохи яйце виделкою.

Крок 2

Змішайте яйце, майонез, селеру та зелену цибулю. Додайте спеції.

Крок 3

Підсмажте скибочки хліба. Покладіть листя салату на одну скибочку хліба, намажте яєчну суміш поверх салату, покладіть зверху ще одну скибочку хліба.

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Картопляний салат

Інгредієнти:

3-4 середні картоплі;

1/4 склянки соку з солоних огірків;

3 столові ложки дрібно нарізаних солоних огірків;

1/4 склянки нарізаної петрушки;

1/2 склянки нарізаної червоної цибулі;

2 стебла селери;

1-2 зелених цибулі;

1-2 круто зварених яйця;

1 середня морква;

1/2 червоного болгарського перцю;

1/2 склянки майонезу;

2 чайні ложки діжонської гірчиці;

спеції за смаком.

Як приготувати:

Крок 1

Відваріть очищену, одразу нарізану картоплю.

Крок 2

Готову картоплю покладіть у велику миску. Додайте сік від кошерних маринованих огірків.

Крок 3

Додайте дрібно нарізані солоні огірки. Додайте петрушку, цибулю, селеру, зелену цибулю, яйце, моркву і червоний болгарський перець.

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Крок 4

В окремій невеликій мисці змішайте майонез із гірчицею. Додайте спеції.

Крок 5

Змішайте заправку з картопляною сумішшю.

Яйця, фаршировані сметаною та беконом

Інгредієнти

12 великих варених яєць;

1/2 склянки жирної сметани;

1-2 чайні ложки діжонської гірчиці;

1/2 чайної ложки солі;

1/4 - 1/2 чайної ложки гранульованого часнику;

3-4 смужки бекону;

1 1/2 столових ложки зеленої цибулі.

Як приготувати:

Крок 1

Очистіть яйця і розріжте кожне яйце навпіл.Дістаньте яєчні жовтки і помістіть їх у миску.

Крок 2

Використовуючи виделку, розімніть жовтки. Додайте сметану, гірчицю, сіль, часник і перемішайте до отримання однорідної суміші.

Крок 3

Розігрійте сковорідку на середньому вогні й обсмажте бекон до бажаного ступеня хрусткості (приблизно 5-6 хвилин).

Крок 4

Коли бекон достатньо охолоне, наріжте його на дрібні шматочки.

Крок 5

Викладіть суміш з яєчного жовтка в половинки яєчного білка.

Крок 6

Посипте кожне яйце зеленою цибулею та шматочками бекону.

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