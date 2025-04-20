Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати
Київ • УНН
Після Великодня залишається багато варених яєць. Неочищені можна зберігати в холодильнику до 4 днів, а очищені – до 48 годин. З них можна приготувати сендвіч, салат чи фаршировані яйця.
Після Великодня часто залишається багато зварених яєць, які так і просяться в улюблені страви. Але не всі знають, скільки часу їх можна безпечно зберігати та як краще використати, аби нічого не зіпсувалося і не пропало марно. УНН розібрався, як правильно зберігати варені яйця і що смачного з них приготувати.
Варені яйця зберігаються значно менше, ніж сирі, тож важливо дотримуватись базових правил гігієни та не забувати про строки придатності:
- неочищені яйця можна тримати у холодильнику до 4 днів. Шкаралупа частково захищає продукт від бактерій, але з часом це вже не гарантує безпеки;
- очищені або фаршировані яйця краще з’їсти якнайшвидше — впродовж 48 годин. Без шкаралупи яйце швидше псується і вбирає запахи з холодильника.
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Що приготувати зі зварених яєць
Сендвіч із яєчним салатом
Інгредієнти:
- 1 велике зварене яйце;
- 1-2 столові ложки майонезу;
- 2 столові ложки нарізаної селери;
- 1 столова ложка нарізаної зеленої цибулі або іншої зелені;
- спеції за смаком;
- листя салату;
- 2 скибочки хліба.
Як приготувати:
Крок 1
Розімніть трохи яйце виделкою.
Крок 2
Змішайте яйце, майонез, селеру та зелену цибулю. Додайте спеції.
Крок 3
Підсмажте скибочки хліба. Покладіть листя салату на одну скибочку хліба, намажте яєчну суміш поверх салату, покладіть зверху ще одну скибочку хліба.
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Картопляний салат
Інгредієнти:
- 3-4 середні картоплі;
- 1/4 склянки соку з солоних огірків;
- 3 столові ложки дрібно нарізаних солоних огірків;
- 1/4 склянки нарізаної петрушки;
- 1/2 склянки нарізаної червоної цибулі;
- 2 стебла селери;
- 1-2 зелених цибулі;
- 1-2 круто зварених яйця;
- 1 середня морква;
- 1/2 червоного болгарського перцю;
- 1/2 склянки майонезу;
- 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
- спеції за смаком.
Як приготувати:
Крок 1
Відваріть очищену, одразу нарізану картоплю.
Крок 2
Готову картоплю покладіть у велику миску. Додайте сік від кошерних маринованих огірків.
Крок 3
Додайте дрібно нарізані солоні огірки. Додайте петрушку, цибулю, селеру, зелену цибулю, яйце, моркву і червоний болгарський перець.
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Крок 4
В окремій невеликій мисці змішайте майонез із гірчицею. Додайте спеції.
Крок 5
Змішайте заправку з картопляною сумішшю.
Яйця, фаршировані сметаною та беконом
Інгредієнти
- 12 великих варених яєць;
- 1/2 склянки жирної сметани;
- 1-2 чайні ложки діжонської гірчиці;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 1/4 - 1/2 чайної ложки гранульованого часнику;
- 3-4 смужки бекону;
- 1 1/2 столових ложки зеленої цибулі.
Як приготувати:
Крок 1
Очистіть яйця і розріжте кожне яйце навпіл.Дістаньте яєчні жовтки і помістіть їх у миску.
Крок 2
Використовуючи виделку, розімніть жовтки. Додайте сметану, гірчицю, сіль, часник і перемішайте до отримання однорідної суміші.
Крок 3
Розігрійте сковорідку на середньому вогні й обсмажте бекон до бажаного ступеня хрусткості (приблизно 5-6 хвилин).
Крок 4
Коли бекон достатньо охолоне, наріжте його на дрібні шматочки.
Крок 5
Викладіть суміш з яєчного жовтка в половинки яєчного білка.
Крок 6
Посипте кожне яйце зеленою цибулею та шматочками бекону.
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