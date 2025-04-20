Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

Нет ничего печальнее, чем пролить бокал красного вина на только что приобретенную вещь. Или не успеть похвастаться перед соседями новым ковром, на который кто-то из домочадцев уронил чашку утреннего кофе. Пятна от травы, которые дети принесли на своей одежде с прогулки, тоже не добавляют хозяйкам радости. О советах по удалению различных загрязнений со всевозможных поверхностей в доме расскажет УНН.

Как вывести пятна от вина

Одежда

Сначала промойте пятно, держа ткань обратной стороной вверх под проточной холодной водой. Некоторые советуют использовать для этого газированную воду, однако обычная вода работает так же. Далее сделайте раствор из кислородного отбеливателя и прохладной воды (или воспользуйтесь готовой смесью) и замочите одежду по крайней мере на один час, или больше. Если есть возможность – оставьте вещь в растворе на ночь, а после - постирайте как обычно.

Ковры и обивка

Замочите пятно раствором воды и отбеливателя, а затем промокните его полотенцем с чистой горячей водой. Сухим полотенцем уберите лишнюю влагу. Если ваш ковер светлого цвета, раствор с кислородным отбеливателем может сделать участок, на котором было пятно, немного светлее, чем остальная часть ковра. Через несколько дней или недель цвет должен выровняться.

Однако на более темных коврах или обивке могут остаться светлые участки от такого способа.

Гранитные или мраморные столешницы

Смешайте пищевую соду и перекись водорода до образования густой пасты и распределите смесь толщиной около полу см на пятне. После этого накройте загрязненное место полиэтиленовой пленкой и закрепите ее на сутки. После этого пленку нужно снять и дать смеси полностью высохнуть, а затем вытрите. Повторяйте при необходимости, пока пятно не исчезнет.

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Как вывести жирные пятна

Одежда

Для удаления жирных пятен с одежды есть один простой способ. Сделайте раствор: 50% уксуса и 50% воды и обильно нанесите его на пятно. Затем обработайте загрязненный участок хозяйственным мылом и водой.

Коврики и обивка

Вытрите жирные пятна на мебели хозяйственным мылом и промойте водой. Если пятно еще осталось, смочите его уксусом.

Как вывести чернильные пятна

Одежда

Смочите ватный тампон в спирте и осторожно обработайте пятно от внешнего края к центру, меняя тампоны, как только каждый впитает чернила. Однако с перманентными чернилами этот метод вряд ли сработает.

Ковры и обивка

Используйте тот же способ, что и с удалением чернильных пятен на одежде. После удаления пятна промокните это место простой водой и дайте высохнуть на воздухе.

Гранит/Мрамор

С этих поверхностей чернила удаляют тем же способом, который указан выше. После удаления пятна – смойте спирт простой водой и не допускайте высыхания спирта на камне.

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Как удалить пятна и запах от мочи домашних животных

Одежда

В этом случае может помочь стирка вещи с сильным моющим средством в самой горячей воде, которая допустима для ткани, которую вы обрабатываете. В воду для полоскания добавьте одну чашку уксуса, чтобы преодолеть остатки запаха.

Если пятно старое и запах сильный, смешайте раствор прохладной воды и добавьте две чашки белого уксуса. Полностью погрузите в него ткань и оставьте на ночь. После этого – постирайте как обычно.

Коврики и обивка

Как можно быстрее промокните пятна от мочи бумажными полотенцами или старой тканью. Если вы используете ткань, крепко прижмите ее к пятну, чтобы впитать как можно больше жидкости.

Готовые средства для удаления пятен от домашних животных работают хорошо, но в домашних условиях вы можете сделать свой, смешав уксус и прохладную воду в пропорции 50/50. Налейте этот раствор в бутылку с пульверизатором и обработайте мебель или ковер. Обязательно полностью пропитайте ковер до подложки и почистите участок с помощью мягкой щетки. После - промокните раствор с помощью бумажных полотенец и оставьте вещь высохнуть на воздухе.

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Когда ковер или обивка высохнет – посыпьте место, где было пятно пищевой содой. После этого смешайте 1/2 стакана перекиси водорода с двумя стаканами прохладной воды. Распылите или вылейте этот раствор на пищевую соду и вотрите его с помощью щетки с мягкой щетиной. Промокните лишнюю влагу и позвольте ковру высохнуть на воздухе, подальше от солнца.

Раствор с перекисью нужно каждый раз делать "свежий", потому что перекись водорода превращается в чистую воду после воздействия света.

Пятна от травы

Одежда

Их можно вывести средством для выведения пятен или небольшим количеством мощного стирального порошка.

Втирайте средство для выведения пятен в ткань с помощью пальцев или щетки с мягкой щетиной. Отложите на 15 минут, а затем постирайте, как обычно. Если пятна остались или устарели, смешайте раствор кислородного отбеливателя и прохладной воды и замочите одежду на ночь, а затем постирайте.

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Пятна от кофе

Одежда

Самый простой способ удалить пятна от кофе - это пропустить горячую воду прямо через пятно. Если пятно устарело, точечно обработайте его раствором 50% уксуса и 50% воды, а затем воспользуйтесь щеткой и небольшим количеством хозяйственного мыла, чтобы удалить уксус.

Коврики и обивка

Промокните пятно и смешайте раствор двух чайных ложек средства для мытья посуды в двух чашках теплой воды. Смочите в растворе чистую белую ткань, губку или щетку с мягкой щетиной и обработайте ею пятно от внешнего края к центру. Промокните сухой тканью, чтобы раствор впитался.

Затем протрите обработанный участок чистой влажной тканью или губкой. Это важно, потому что любой остаток мыла, оставшийся на ковре, фактически притянет больше грязи.

Дайте вещи высохнуть на воздухе, подальше от прямого солнца, затем пропылесосьте, чтобы поднять волокна ковра.

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Гранитные или мраморные столешницы

Смешайте 1/2 стакана перекиси водорода с двумя стаканами прохладной воды и очистите этим раствором поверхность. Агрессивные химические пятновыводители могут испортить камень.

Пятна крови

Одежда

Как можно быстрее промойте загрязненное место холодной водой. Горячую воду в таких случаях лучше не использовать, это усложнит удаление пятна.

Обработайте загрязненный участок средством для выведения пятен или небольшим количеством жидкого стирального порошка, втирая его в волокна щеткой с мягкой щетиной. Оставьте на 15 минут, а затем промойте, как обычно, в прохладной воде.

Если пятно осталось, смешайте раствор кислородного отбеливателя с водой и погрузите всю одежду, дав ей отмокнуть не менее четырех часов. При необходимости повторите и постирайте как обычно.

Ковры и обивка

Промокните как можно больше влаги бумажным полотенцем. Часто меняйте бумажное полотенце на новое, чтобы предотвратить увеличение пятна. Если кровь засохла, воспользуйтесь щеткой с мягкой щетиной, чтобы размягчить ее.

Смешайте одну чайную ложку жидкого средства для мытья посуды в двух стаканах холодной воды. Смочите белую тряпку или щетку в этом растворе и обработайте пятно от внешнего края к центру, чтобы предотвратить его распространение. Промокните

обработанное место сухим бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. При необходимости повторите процедуру несколько раз.

Когда пятно исчезнет, смочите чистую белую ткань в обычной холодной воде и промойте участок, чтобы удалить весь моющий раствор. Дайте ковру высохнуть на воздухе, подальше от прямого солнца, а затем пропылесосьте, чтобы поднять волокна.

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Если этот метод не сработает, попробуйте смешать одну столовую ложку бытового аммиака с 1/2 стакана воды. Нанесите на пятно и оставьте на ковре по крайней мере на 10 минут. Промокните и промойте простой водой и повторяйте, пока пятно не будет удалено.

Грязевые пятна

Одежда

Самый простой способ удалить грязь с одежды – это использовать хозяйственное мыло и щетку. Смочите участок, а затем потрите пятно мылом и щеткой — повторите дважды, если пятно успело закрепиться.

Ковры и обивка

Обильно смочите пятно водой и воспользуйтесь хозяйственным мылом и щеткой, чтобы удалить грязь. После этого – распылите раствор из воды и уксуса на участок, чтобы растворить мыло. После этого - промокните чистым сухим полотенцем.

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